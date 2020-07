The Division 2 hat für heute, den 09. Juli, kurzfristig außerplanmäßige Wartungsarbeiten auf der PS4, der Xbox One und auf dem PC angesetzt. Dabei wird es einen kurzen Server-Down geben und ein Exploit im neuen Raid wird behoben. Hier findet ihr alles zur Downtime sowie den Patch Notes.

Was hat es mit der Wartung heute auf sich? Nachdem bei The Division 2 vor Kurzem der neue Raid Operation: Stahlross (Operation: Iron Horse) live ging (nun auf Level 30 und 40 verfügbar) wurde dort ein Exploit entdeckt und seitdem von einigen Spieler ausgenutzt. Dadurch kann man einen RPG-Raketenwerfer im Prinzip unendlich lang nutzen. Und genau dieses Problem soll nun offenbar schnellstmöglich behoben werden – mit der heutigen Wartung.

Szene aus Operation: Stahlross

Alles Wichtige zur außerplanmäßigen Wartung am 9. Juli

So läuft die Wartung heute ab: Massive hat auf Twitter bereits mitgeteilt, wie der Zeitplan für die heutigen Wartungsarbeiten aussieht:

Die Wartung beginnt heute später als gewohnt, um 14:30 Uhr deutscher Zeit.

Zeitgleich beginnt auch die Downtime, die Division-2-Server gehen offline.

Normalerweise dauern die Wartungsarbeiten an die 3 Stunden, heute soll die Downtime laut Massive nur 45 Minuten dauern. In dieser Zeit könnt ihr jedoch kein The Division 2 spielen.

Falls keine unerwarteten Probleme auftreten, sollten die Server also gegen 15:15 Uhr deutscher Zeit wieder online kommen.

Mit dem Server-Down endet dann auch die heutige Wartung.

Bedenkt dabei: Die hier aufgeführten Zeiten, gerade das Ende der Wartung, können sich unter Umständen in deren Verlauf noch verschieben – und zwar sowohl nach vorne, als auch nach hinten. Beides kommt immer wieder vor. Sollte sich kurzfristig etwas ändern, werden wir Artikel entsprechend anpassen.

Die Gießerei in Operation: Iron Horse

Patch Notes für die Wartung am 09.07.

Das ändert sich heute: Die offiziellen Patch Notes fallen heute sehr übersichtlich aus. Zweck der außerplanmäßigen Wartung ist einzig und allein das Beheben des Raid-Exploits. Weitere Änderungen oder Fixes wird es heute offenbar nicht geben.

Hier der Change-Log:

Ein Exploit im Raid Operation: Stahlross wurde behoben, der es Spielern erlaubt hat, einen RPG-Werfer unendlich abfeuern zu können, wenn sie vor dem Feuern nachgeladen haben und dabei 3 Teile des Gear-Sets „Wahrer Patriot“ (True Patriot) angelegt hatten.

Was ist sonst gerade los bei The Division 2? Bereits seit Ende Juni läuft bei The Division 2 die Season 2. Dort wird die Geschichte nach den Ereignissen der Warlords-Erweiterung sowie Season 1 fortgeführt und das Spiel regelmäßig mit frischem Content versorgt. Was die Season 2 im Detail bietet, erfahrt ihr hier: The Division 2: Season 2 ist live – Was ist neu und lohnt sich das Reinschauen?