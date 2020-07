Der neue Raid „Operation Stahlross“ stellt einige Spieler von The Division 2 vor eine Herausforderung. Dabei zeigen Speedrunner aber, dass der Raid schon in etwa 30 Minuten geschafft werden kann. Geht das mit rechten Dingen zu?

Was bietet der neue Raid? „Operation Stahlross“ dreht sich um die Fraktion der True Sons. Diese konnten eine Gießerei in der Nähe von Washington D.C. übernehmen. Dort bauen sie jetzt ihr Arsenal mit neuen Waffen aus. Die Division will verhindern, dass die True Sons einen Angriff starten und planen daher einen Überfall, um die Pläne der Fraktion zu durchkreuzen.

Wie schnell schafft man den Raid? Spieler haben sich bisher vor allem am zweiten und dritten Bossgegner die Zähne ausgebissen, weswegen es nicht jeder überhaupt geschafft hat, den neuen Inhalt zu meistern. Nun jedoch tauchte ein Speedrun auf, in dem die Gruppe SOLIDFPS den Raid innerhalb von knapp 36 Minuten meistert. Es ist also durchaus machbar. Doch die Gruppe kassiert dafür Kritik.

Das Team SOLIDFPS zeigt, wie schnell sich der neue Raid in The Division 2 meistern lässt.

Wurde etwa betrogen?

Was wird kritisiert? Seit einiger Zeit gibt es Cheating-Vorwürfe gegen Division-Spieler, weil ein geleaktes Dokument, das angeblich von den Entwicklern stammt, aufgetaucht ist. Darin stehen viele Details und Tipps zum Raid. Auch die Mechaniken der Bosse werden dort genau beschrieben.

Mit diesem Dokument ist es natürlich einfacher, den Raid zu schaffen. Dies führte schon zu heftiger Kritik an den World-First-Rennen, bei denen Gruppen versuchen, als erste den Raid zu absolvieren.

Nun kam eben diese Kritik auch beim Speedrun auf. SOLIDFPS weiß im Video genau, was zu tun ist. Der gesamte Raid scheint der Gruppe leicht von der Hand zu gehen. Das kann natürlich daran liegen, da es sich um ein eingespieltes Team handelt, welches den Raid zuvor schon mehrfach spielte.

Da aber das besagte Dokument im Umlauf ist, befürchten einige, dass SOLIDFPS es nutzte, um den Raid in knapp 36 Minuten zu schaffen.

Was meinen die Spieler zum Speedrun? In den Kommentaren des Videos gehen die Zuschauer immer wieder auf dieses Thema ein:

Al S zeigt sich recht wütend: „Sie hatten die Dokumente vor dem World First. Das Team von Marcostyle hat jetzt nur eine weiße Weste, weil sie nicht gewonnen haben.“

Brett schreibt: „Nur eine Frage, aber habt ihr das geleakte Dokument benutzt? Ich glaube, ich werde es tun müssen, sonst schaffe ich den Raid nie.“

Najiyb Gibbons sieht das anders: „Einige er Kommentare hier sind echt toxisch. Nur weil ein Streamer/Ex-Pro talentiert ist, heißt das nicht, dass er cheatet.“

Wie reagiert SOLIDFPS darauf? Das Team hat sich zu den Vorwürfen nicht geäußert und geht gar nicht auf das Thema ein.

Habt ihr den neuen Raid in The Division 2 schon gespielt? Wir haben die Meinungen der Spieler in einem Artikel zusammengefasst: Ist der neue Raid Top oder Flop? Das sagen die Spieler