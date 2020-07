The Division 2: Ist der neue Raid Top oder Flop? Das sagen die Spieler

The Division 2 (PC, PS4, Xbox One) hat einen neuen Raid bekommen. In diesem legt ihr euch mit den True Sons an. Wie kommt die neue Herausforderung bei den Spielern an?

Worum geht es im Raid? Operation Stahlross ist der Name des neuesten Raids für den Online-Shooter The Division 2. Die True Sons haben eine Gießerei nahe Washington D.C. überfallen und diese unter ihre Kontrolle gebracht. Dort vergrößern sie ihr Arsenal an Waffen und planen offenbar einen Angriff auf die Stadt.

Ihr macht euch zu acht auf den Weg, um die Gießerei zurückzuerobern und die True Sons aus dem Gebiet zu verdrängen. Dabei bekommt ihr es mit neuen Boss-Gegnern zu tun, die über eigene Mechaniken verfügen.

Operation Stahlross lässt euch gegen die True Sons antreten.

Ein spanndender neuer Raid für The Division 2

Was sind die Merkmale des Raids? Der Raid, der zuvor mehrmals verschoben werden musste, bietet einige interessante Besonderheiten:

Ihr müsst Level 40 sein, um mitmachen zu können (die Raid-Variante ab Level 30 startet später).

Es gibt kein vorgeschlagenes SHD-Level, aber je höher eure Punktezahl, desto stärker seid ihr

Der Raid wird wöchentlich zurückgesetzt.

Es gibt exotische Waffen wie das Gewehr Ravenous und den Revolver Regulus, sowie das Foundry Bulwark Gear Set und das Future Initiative Gear Set zu bekommen

Der neue Raid von The Division 2 kommt ganz gut an, auch, wenn es ein paar Probleme gibt.

Was meinen die Spieler zur Operation Stahlross? Die Stimmung in der Community ist etwas aufgeheizt, was unter anderem daran liegt, da Spieler das Gefühl haben, die Entwickler würden Informationen an bestimmte Gruppen weiterleiten, damit diese Vorteile wie etwa World Firsts genießen.

kenni schreibt etwa auf Twitter: „Es ist eine Schande, dass Ihre Entwickler immer noch Informationen an bestimmte Spieler durchsickern lassen, um sicherzustellen, dass sie World Firsts bekommen. Was bringt es, anderen Spielern das Spielen zu erlauben, wenn es doch nur für eine Handvoll Leute gedacht ist?“

Rogue stimmt zu und meint: „Das ist wahr, das haben sie auch bei den Dark Hours schon so gemacht.“

darren davies schreibt: „Sie sollten es diesen Betrügern nicht erlauben, mitzuspielen, denn sie haben Hamish in ihrem Clan, er wird sie mit Informationen füttern.“ Mit Hamish ist wohl Hamish Bode, Content Lead bei Massive (Ubisoft) gemeint.

Es gibt allerdings keine Beweise, ob Mitarbeiter bei Ubisoft wirklich Teams Informationen zukommen lassen, durch welche sie Vorteile in The Division 2 haben. So einige Spieler scheinen jedoch davon überzeugt.

Darüber hinaus ärgern sich manche darüber, dass es auch mit Operation Stahlross wieder kein Matchmaking für den Raid gibt.

BigB meint dazu: „Und schon wieder. Kein Matchmaking für den Raid. Habt ihr nichts dazugelernt?“

James TheEndOfDays Matthews schreibt: „Zu schade, dass ich Fieser nicht auszuschalten kann, um Hellfire zu treffen, denn es gibt kein MATCHMAKING!!!!“

Generell jedoch scheint der neue Raid ganz gut bei den Spielern anzukommen. Auch der knackige Schwierigkeitsgrad wird gelobt.

Angel aka Hōrō-sha Sunīkā meint auf Twitter: „Was für eine Herausforderung. Jeder, der anders denkt, hört einfach auf zu spielen und sucht sich ein anderes Spiel, über das er schimpfen kann.“

Murdoc_112_zA schreibt: „Es hat wirklich Spaß gemacht. Glaubt mir, es war besser als Dark Hours. Es erfordert einfach viel Konzentration und Kommunikation. Am zweiten Boss kamen wir nicht vorbei. Aber wir haben wirklich hart gearbeitet, um herauszufinden, wie wir es schaffen. Also werden wir es auf jeden Fall noch einmal versuchen.“

Was meint ihr zum Raid Operation Stahlross? Gefällt er euch?

Der Juni hatte außer Operation: Stahlross noch andere Neuerungen für den Online-Shooter The Division 2 zu bieten: Season 2 und neuer Raid – Das erwartet euch noch im Juni.