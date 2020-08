The Division 2: Wartung, Server-Down am 11.08. – Patch Notes und alle Infos

Bei The Division 2 werden heute, am 11. August, Wartungsarbeiten auf PS4, der Xbox One und auf dem PC abgehalten. Die Server gehen für mehrere Stunden offline und es werden einige Bug-Fixes aufgespielt. Hier findet ihr alles Wichtige zur Downtime und den Patch Notes.

Update 12:42 Uhr: Es ist tatsächlich bei nur 10 Minuten mehr geblieben. Die Wartung ist nun laut Massive beendet und die Server sollten auf allen Plattformen nun wieder online sein. Viel Spaß und guten Loot, Agents.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum Twitter Inhalt

Update 12:30 Uhr: Die Wartungsarbeiten wurden soeben verlängert – um voraussichtlich 10 Minuten, also bis 12:40 Uhr.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum Twitter Inhalt

Warum die Wartung? Auch nach Title Update 10.1 wird fleißig am The Division 2 geschraubt. So werden heute im Zuge der Wartung einige nervige Fehler behoben und ein Event der Season 2 beendet.

Alles Wissenswerte zur Wartung am 11. August

Das sind heute die wichtigen Zeiten: Für die heutige Wartung hat Massive bereits im Vorfeld auf Twitter den zeitlichen Ablaufplan veröffentlicht. So sieht er aus:

Starten sollen die Wartungsarbeiten um 9:30 Uhr deutscher Zeit

Gleichzeitig beginnt auch die mehrstündige Downtime, die Server sind ab da also erstmal offline

Laut Plan sind für die Wartung 3 Stunden angesetzt. Solange könnt ihr heute kein The Division 2 spielen

Treten keine Probleme im Verlauf der Wartung auf, sollten die Server spätestens um 12:30 Uhr deutscher Zeit wieder hochfahren

Das Ende der Downtime markiert dann auch das Ende der heutigen Wartung

Beachtet dabei: Der zeitliche Ablauf und gerade das Ende der Wartung kann sich durchaus verschieben. So wurden die Wartungsarbeiten bereits des Öfteren ausgedehnt. In den letzten Wochen ist Massive aber auch öfters früher als geplant fertig geworden. Sollte heute irgendetwas am kommunizierten Ablauf ändern, werden wir diesen Artikel entsprechend aktualisieren.

The Division 2 Patch Notes zur Wartung am 11. August

Das ändert sich heute: Im Fokus der Wartung liegen heute einige nervige Fehler – unter anderem aus dem neuen Raid „Operation: Stahlross“ und der Season 2. Folgende Probleme werden heute behoben:

Ein Problem wurde behoben, wodurch der Global-Event-Challenge-Fortschritt zurückgesetzt wurde, wenn man auf einen Charakter gewechselt hat, der noch Fortschritt bei einem vorherigen Event hatte

Ein Problem wurde behoben, wodurch die Phase 6 von Morozova nicht getriggert wurde, wenn die Lebenspunkte des Stahlrosses durch das Gear-Set „Dilemma des Vehandlungsführers“ verringert wurden

Ein Problem mit Game-Crashes wurde behoben, das bei Spielern in Verbindung mit dem Wiederbelebt-Event Delta-03-Fehler verursacht hat

Gefecht in Operation: Stahlross

Zudem wird mit der heutigen Wartung das „Phoenix Down“-Bekleidungsevent beendet. Weitere Änderungen oder Fixes stehen für heute bisher nicht auf dem Plan.

Auf diese Neuerung warten viele: Wie Massive vor Kurzem offiziell mitteilte, soll der neue Endlos-Modus in einem Wolkenkratzer bereits mit Title Update 11, also viel früher als gedacht, ins Spiel kommen. Dieser soll für mehr Wiederspielwert bei The Division 2 sorgen, woran es in den Augen vieler Spieler aktuell enorm mangelt.

Mehr dazu erfahrt ihr hier: The Division 2 lebt doch noch – Neuer Endlos-Modus kommt früher als gedacht