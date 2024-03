„Hell Yeah“: Bei diesem Ein-Mann-Projekt kämpfen Dinos mit Schwertern, Spieler sind begeistert

Im Oktober 2023 starteten die Entwicklungen an einem neuen Action-Spiel. Was als spaßige Übung begann, wird jetzt zu einem Spiel über Dinosaurier mit Schwertern.

Was ist das für ein Projekt? Aktuell läuft dieses Ein-Mann-Projekt unter dem Namen „DinoBlade“ und es soll eben genau das werden, was dieser Name verspricht: ein actionreiches Spiel über Dinos mit Schwertern.

Entwickelt wird das Ganze zurzeit im Alleingang von Jean Nguyen, Senior Animator bei Sony’s Sucker Punch Productions. Schon bevor er diese Stelle besetzte, arbeitete er als 3D-Animator für bekannte Spiele wie Vampire: The Masquerade 2 oder Call of Duty: Vanguard.

Auf seinen Social-Media-Kanälen und YouTube zeigt er jetzt immer wieder Einblicke in sein persönliches Projekt rund um die Klingen schwingenden Dinos. Im Februar 2024 zeigte er einen kleinen Umgebungstest auf YouTube:

DinoBlade wird das Spiel für alle Fans von Dinos und Schwertern

Wie kam es überhaupt zu diesem Projekt? Vor ungefähr zwei Jahren veröffentlichte Nguyen auf seinen Social-Media-Kanälen einige Animationen, die er zu diesem Zeitpunkt aber nur aus Spaß und zum Üben erstellte. Es handelte sich damals eben um 3D-Modelle von Dinos, die mit Schwertern angreifen.

Tatsächlich kamen diese kurzen Animationen einfach richtig gut an. Denn, seien wir mal ehrlich, wer ist nicht einfach nur begeistert, wenn er einen mächtigen Dinosaurier mit Clouds Buster-Sword aus Final Fantasy 7 sieht? Vor allem aber wurden unter seinen Beiträgen immer mehr Stimmen laut, die sich eben ein Spiel mit diesem Konzept wünschten.

Just a quick recap on Dinoblade pic.twitter.com/VfEK6bN3cQ — Jean Nguyen (@JeanAnimate) March 26, 2024

Letztes Jahr kündigte Jean Nguyen dann auch tatsächlich an, dass er jetzt an dem Spiel arbeite. Genauer gesagt begann er im Oktober 2023 mit er Entwicklung im Alleingang. Seitdem versorgt er Fans und Spieler immer wieder mit ein paar Einblicken seines ganz persönlichen Projekts.

Was sagt die Community? Die Community zeigt sich in den Kommentaren unter den verschiedenen Beiträgen immer wieder begeistert, dass ihr Wunsch erfüllt werden soll und dieses Spiel entsteht.

„Wenn ich sage, dass ich wegen des Spiels gehyped bin, dann ist das wahnsinnig untertrieben“, schreibt DroidTuftymoon unter einem Beitrag auf X.

„Hier man, nimm meine Geldbörse“, schreibt XxKNIGHT742xX ebenfalls darunter.

„Das Internet hat dich dazu gedrängt, eins der vermutlich besten Spiele des Milleniums zu machen“ schreibt planetbustermusic unter einem Beitrag auf Instagram.

Oft sieht man aber auch einfach User, die ein kurzes aber klares „Hell Yeah“ unter die Beiträge kommentieren. Und genau damit würden sich vermutlich auch die anderen Reaktionen ganz einfach abkürzen lassen.

Was euch in DinoBlade erwartet? So viel wissen wir noch nicht über dieses Spiel. Dass es eine Story geben soll, hat Ngyuen aber bereits angekündigt.

Wenn man bedenkt, dass die Entwicklung aber erst vor einigen Monaten startete und das als Ein-Mann-Projekt, ist es vermutlich nicht wunderlich, dass wir auf genauere Infos zu Genre, Plattform und Release noch etwas warten müssen.

Allerdings zeigen uns die verschiedenen Videos schon einige der spielbaren Dinosaurier, darunter der Shantungosaurus, Ankylosaurus und der Tyrannosaurus Rex. Auch einen Blick auf mögliche Waffen konnte man schon werfen:

Neben Breitschwertern, Kurzschwertern oder Hämmern gibt es sogar Mistgabeln, Sicheln und einen Bogen. Auch viele ikonische Waffen, wie Clouds Schwert sind zu sehen. Ob diese es aber ins finale Spiel schaffen ist ungewiss: Auf vielen bekannten Videospiele Waffen liegen Copyrights.

