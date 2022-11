4 Dinge, die ihr auf keinen Fall am Black Friday auf Amazon und Co kaufen solltet

Ihr überlegt euch, an Black Friday auf Amazon und Co einkaufen zu gehen? MeinMMO stellt euch eine Reihe Produkte vor, die ihr aktuell nicht kaufen solltet. Denn ihr bekommt die Produkte dieses Jahr noch günstiger.

Black Friday ist eine beliebte Zeit für Schnäppchenjäger. Denn hier lässt sich gutes Geld sparen, wenn man ohnehin noch Geschenke oder Zubehör für ein bestimmtes Gerät kaufen möchte. Doch nicht jedes Angebot lohnt sich, wenn man wirklich Geld sparen möchte.

MeinMMO stellt euch ein paar Produkte vor, die ihr aktuell nicht kaufen solltet. Denn hier gibt es entweder bessere Angebote oder es gibt nur Köderangebote.

Neue Markenfernseher

Black Friday wird gerne genutzt, um ein paar große Investitionen zu tätigen. Wieso also nicht gleich ein neuer Fernseher für die PS5 oder für den heimischen Filmabend?

Wer sich unbedingt 2022 noch ein neues Gerät kaufen möchte, der sollte vielleicht bis Ende Dezember warten. Denn zu diesem Zeitpunkt beginnen Einzelhändler und auch Amazon, alte Modelle auszumustern, um Platz für die nächste Generation zu schaffen. Teilweise könnt ihr am Ende des Jahres bis zu 50 % auf topaktuelle Modelle bekommen – wenn ihr denn so viel Geduld aufbringen könnt.

Selbst Amazon-Boss Bezos erklärte, dass man sich mit dem Kauf von großen Produkten wie etwa Fernsehern am Black Friday zurückhalten sollte, da es später bessere Angebote gebe (via marketwatch.com).

Gutscheinkarten

Gutscheinkarten gelten immer als „Entschuldigung“, wenn man nicht weiß, was man Freunden, Bekannten oder Familienmitgliedern schenken soll. Ein Kauf solcher Gutscheine lohnt sich aber an Black Friday fast nie. Das liegt einfach daran, weil Gutscheine an Black Friday in den seltensten Fällen im Angebot sind.

Einige Anbieter versuchen aber Käufer anzulocken, indem sie etwa 50-Euro-Gutscheinkarten für 47 Euro anbieten. Damit tauchen solche „Bestangebote“ auch schnell in Sparpreisfindern wie etwa Geizhals.de und Co auf.

Ein Blick reicht: Angebote gibt es bei Gutscheinen keine. Das Aktionsguthaben bei Apple ist an bestimmte Bedingungen geknüpft.

Spielzeug

Bereits am Black Friday gibt es Rabatte auf einige Spielzeugartikel bei Amazon und Co. Die besten Angebote gebe es jedoch erst nach Black Friday. Das erklärt etwa Kendal Perez, eine Sparexpertin von Coupon Sherpa, dem Online-Magazin Cheapism: „Spielwaren sind in der Weihnachtszeit sehr gefragt, und die Einzelhändler gewähren kurz vor dem 25. Dezember oft höhere Rabatte, um die Eltern kurz vor den Feiertagen in Versuchung zu führen.“

Habt ihr also die Möglichkeit, bis kurz vor Weihnachten zu warten, dann könnt ihr noch ein paar Euro auf verschiedene Spielzeugartikel sparen.

Das neuste Smartphone

Auch an Black Friday überlegen sich viele User ein neues Handy zu kaufen. Häufig werden solche Angebote mit Gutscheinaktionen („Cashback“) vorgestellt. In vielen Fällen lohnt sich das aber kaum, weil die wiederum an enge Bedinungen geknüpft sind.

Viele Geräte werden erst dann deutlich günstiger, wenn sie nicht mehr „neu“ sind. Wenn ihr also das neue iPhone kaufen möchtet, dann wartet bis zum Frühjahr 2023, denn dann könnt ihr noch mal deutlich mehr sparen.

Topaktuelle Smartphones lohnen sich selten, trotz vielen „Cashback“-Aktionen.

Lohnende Angebote: Ihr sucht Angebote, die sich für euch rentieren könnten? MeinMMO stellt euch eine handvoll Geheimtipps vor, für die ihr nicht viel Geld zahlen müsst. Warum sich diese Angebote lohnen könnten, erklären wir euch in unserem Artikel:

