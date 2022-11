Black Friday: 4 Pflichtkäufe für die PS5, die ihr gerade richtig günstig bekommt

Am Black Friday gibt es jede Menge PS5-Zubehör. MeinMMO stellt euch das interessanteste Equipment für die PS5 vor und wo ihr Geld sparen könnt.

Ihr habt bereits eine PS5 oder konntet in den letzten Tagen eine PS5 kaufen? Aktuell bekommt ihr jede Menge Zubehör für die PS5 im Angebot, womit ihr eure Erfahrung mit der Nextgen-Konsole noch verbessern könnt.

MeinMMO stellt euch eine handvoll Tipps vor, die es aktuell dank Black Friday richtig günstig gibt und die für jede PS5 eine sinnvolle Ergänzung darstellen.

PS5-Controller

Warum ist das ein Pflichtkauf? Wer aktuelle PS5-Spiele auf seiner PS5 spielen möchte, der braucht zwingend einen DualSense-Controller. Bei der PS5 liegt ein Controller dabei, wenn ihr aber zu zweit im Koop spielen möchtet oder gleich die ganze Familie an die Konsole holen wollt, dann lohnt sich ein weiterer Controller. Wollt ihr PS5-Koop-Spiele zocken, dann braucht ihr einen DualSense für eure Mitspieler.

Was kostet es? Aktuell bekommt ihr den PS5-Controller für 49,99 Euro und damit so günstig wie selten. Solltet ihr euch also ohnehin einen weiteren DualSense-Controller kaufen wollen, dann nehmt das Angebot wahr. Auf Amazon ist der Contoller mittlerweile ausverkauft, dafür bekommt ihr ihn noch bei MediaMarkt und Saturn:

SSD für die PS5: WD_BLACK SN850X 1TB

Warum ist das ein Pflichtkauf? Seit einigen Monaten ist es möglich, den Speicherplatz der PS5 zu erweitern. Das war auch nötig, da der Speicherplatz der PS5 begrenzt ist.

Für die Vergrößerung des Speichers braucht ihr neben einem Schraubendreher nur noch die passende M.2-SSD. Die bekommt ihr dank Black Friday aktuell auf Amazon richtig günstig.

Was kostet es? Di WD_BLACK SN850X 1TB gibt es aktuell für 114,99 Euro und das ist der aktuelle Bestpreis für die M.2-SSD (via geizhals.de). Solltet ihr also ohnehin vorhaben, den Speicher eurer PS5 zu erweitern, dann ist das jetzt eine gute Gelegenheit.

PS5-Controller-Ladestationen

Warum ist das ein Pflichtkauf? Wenn ihr euren PS5-Controller aufladen möchtet, könnt ihr das entweder direkt mit einem Kabel über die PS5 machen oder ihr kauft euch eine Ladestation für eure Controller. Eine Ladestation ist flexibel und einfacher, wenn ihr mehrere Controller zu Hause liegen habt. Ein Pflichtkauf vielleicht nicht unbedingt, aber auf jeden Fall ein sinnvolles Upgrade für euer Setting.

Eine umfangreiche Übersicht über empfehlenswerte Ladestationen für PS5-Controller findet ihr auch auf MeinMMO.

Was kostet es? Aktuell bekommt ihr einige empfehlenswerte Modelle dank Black Friday im Angebot. Dazu gehört etwa die offizielle Ladestation von Sony oder ein System von NexiGo:

Gaming-Headset für die PS5

Warum ist das ein Pflichtkauf? Mit einem Gaming-Headset wirkt der Klang am PC oder der Konsole meist viel immersiver. Das bedeutet, dass ihr besser in das Geschehen eintauchen könnt und das Gefühl habt, „mittendrin“ zu sein. Vor allem, wenn ihr keine vernünftigen Boxen oder ein Soundsystem am Fernseher habt, dann ist das ein Pflichtkauf für euer Setting.

Welche Optionen gibt es? Eine gute Option ist etwa das offizielle PULSE 3D-Wireless Headset. Die Kollegen von ComputerBild haben das Pulse 3D Headset von Sony getestet und loben vor allem den räumlichen und präzisen 3D-Klang des Modells. Auch die Steuerung gestalte sich ziemlich einfach. Das Mikrofon könne jedoch nicht überzeugen und der Komfort sei ebenfalls nicht optimal.

Ebenfalls im Angebot ist das ASTRO Gaming A50. Wir von MeinMMO zählen das Modell zu den besten Gaming-Headsets, die ihr derzeit für eure PS4 und PS5 bekommt. Das liegt vor allem an der guten Ausstattung und am richtig guten Klang. Offiziell bietet das Gerät auch 3D-Audio an, Dolby Atmos wird aber von der PS5 bisher nicht unterstützt. Der Preis liegt derzeit bei 209,99 Euro anstatt bei 271,83 Euro:

Weitere Tipps und Tricks rund um die PS5: Ihr sucht weitere Tipps zur PS5? Dann schaut doch einmal hier vorbei. Hier stellen wir euch 6 Funktionen vor, die ihr unbedingt kennen solltet. Mit dabei ist auch ein Trick, wie ihr 3D-Audio auch völlig ohne Gaming-Headset verwenden könnt:

