Die After Sunset ist das erste Spiel des neuen Entwicklers Playstark. Das Spiel fällt auf durch eine Grafik, die stark an Fortnite erinnert. Dieser kommende Roguelite-PvE-Shooter spielt sich aber sehr ähnlich zu einem Koop-Hit auf Steam, Risk of Rain 2. MeinMMO sagt euch mehr.

Was ist Die After Sunset? Auf Steam beschreiben die Entwickler Die After Sunset als einen Rogue-Lite-Shooter mit einer besonderem Mechanik, in der Licht und Dunkelheit eine große Rolle spielen.

Die quietschbunten und putzigen Monster, die ihr bekämpft, heißen Murkors. Diese trotteligen Viecher rennen am Anfang eines Levels sehr dröppelig mit Schwimmringen auf dem Kopf durch die Gegend. Während sich im Level allerdings die Sonne langsam senkt, verwandeln sich diese ulkigen Monster nach und nach in gefährliche Gegner.

Wie das Spiel in Bewegung aussieht, seht ihr im Trailer:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Gameplay in Die After Sunset erinnert stark an Risk of Rain 2

Dieser Third-Person-Shooter sieht auf den ersten Blick zwar total aus wie Fortnite, abgesehen von der Kamera-Perspektive und dem Aussehen einiger Items gibt es aber nicht viele Überschneidungen. Stattdessen erinnert Die After Sunset vom Gameplay stark an einen anderen Rogue-Lite-Shooter: Risk of Rain 2.

Fast 100% positive Wertungen auf Steam – Was macht Risk of Rain 2 so gut?

Wie spielt sich “Die After Sunset”? Wie in Risk of Rain 2 wählt ihr am Anfang eines Runs im Rogue-Lite einen Charakter aus, der seine eigenen Waffen und Fähigkeiten hat. Dann spielt ihr nacheinander durch mehrere vorgefertigte Level mit zufällig generierten Gegnern in Items.

Dazu war Risk of Rain 2 auch dank des Koop-Modus ein Hit auf Steam – diesen Modus soll “Die After Sunset” kurz nach Early-Access-Start ebenfalls bekommen.









Getötete Monster und bestimmte Gefäße in “Die After Sunset” hinterlassen Licht, mit dem ihr aus Truhen zufällige Items bekommen könnt. Der Twist ist, dass eure stärksten Angriffe (wie eine Licht-Granate) ebenfalls dieses Licht verbrauchen. So müsst ihr euch ständig zwischen kurzfristig starken Angriffen und potenziell langfristigen Verbesserungen entscheiden.

Wenn ihr aber langfristiger denken wollt, bietet das Spiel auch eine bekannte Mechanik: In einem Level könnt ihr Schleim sammeln, den ihr in Automaten verstauen könnt. Mit diesem könnt ihr euch im Hauptmenü Upgrades kaufen, die euch Fähigkeiten dauerhaft verbessern. Auch neue Items und Waffen schaltet ihr so frei.

Wann kann ich das Spiel spielen? Die After Sunset will demnächst im Early Access starten, ein genaues Datum gibt es dafür aber noch nicht. Eine Demo des Spiels, genannt Die After Sunset: First Dawn ist aber jetzt schon spielbar. So könnt ihr euch im Strand-Level des Shooters einen Eindruck davon machen, wie es sich spielt.

Was kostet das Spiel? Auch der Preis des PvE-Shooters ist aktuell unbekannt. Es ist aber wahrscheinlich, dass das Spiel wie vergleichbare Spiele kein Free-to-Play-Titel sein wird.

Was haltet ihr von Die After Sunset? Gefallen euch Rogue-Lite Shooter? Und spielt ihr sowas gerne im Koop? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.

Falls ihr jetzt schon eine großartige Auswahl an tollen Koop-Spielen sucht, habt ihr Glück. Denn im Game Pass sind aktuell viele tolle Spiele, die ihr zusammen spielen könnt:

Jeder, der Koop-Spiele mag, sollte sich jetzt den Game Pass holen