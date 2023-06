Ein kleiner, wichtiger Patch könnte die Performance in Diablo 4 deutlich verbessern

Er bellt 6-Jährige an und setzt sein Zimmer in Brand – Wer ist IShowSpeed?

Muss ich Direct Storage aktivieren? Nein, ihr selbst könnt wenig machen. Microsoft hat DirectStorage bereits direkt in die API von DirectX integriert. Sobald die Spieleentwickler die Funktion in ihrem Spiel aktivieren, reicht normalerweise ein einziger Klick und ein Spiel-Neustart, um es zu aktivieren.

Einfach ausgedrückt: Dank Direct Storage laden eure Spiele deutlich schneller – sowohl beim Starten als auch in Zwischensequenzen und Ähnlichem, da diese viel schneller berechnet (gerendert) werden können. Außerdem wird der Prozessor nicht mehr so stark belastet, was weniger Abwärme bedeutet.

In einem Gespräch mit PCGamer erklärte Blizzard: „MS Direct Storage ist derzeit nicht aktiviert, aber wir planen, es in Zukunft zu aktivieren.“

