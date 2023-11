Der größte Rivale von Diablo 4 hat 93 % positive Reviews auf Steam, bringt den „umfangreichsten“ Patch bisher

Spieler auf Steam sind von einem neuen Shooter begeistert, weil er 2 Genres mixt – „Das ist, was wir in Spielen wollen“

Für alle, die Bloodborne vermissen, erscheint heute Lies of P – Schaut auch den Launch-Trailer an

Was bringt Patch 1.2? Crate Entertainment hat sehr umfangreiche Patch-Notes veröffentlicht. Hier lest ihr daher nur die Highlights. Den vollständigen Changelog findet ihr hier .

Wird Grim Dawn noch weiterentwickelt? Für 2024 hat Entwickler Crate Entertainment ein neues DLC names Fangs of Asterkarn angekündigt. Über das am 16. November erscheinende Patch 1.2.0.0 schreibt das Team in den Patch-Notes:

Spieler auf Steam sind von einem neuen Shooter begeistert, weil er 2 Genres mixt – „Das ist, was wir in Spielen wollen“

Für alle, die Bloodborne vermissen, erscheint heute Lies of P – Schaut auch den Launch-Trailer an

Worum geht es in Grim Dawn? Im Mittelpunkt der Story stehen die sogenannten Aetherials. Diese zerstören die Spielwelt, weshalb deren Bewohner immer weiter zurückgedrängt werden. Ihr sollt im Krieg gegen die Aetherials helfen und eure Ankunft stellt einen Wendepunkt in der Konfrontation dar:

Insert

You are going to send email to