Diablo 3: Season 27 startet diese Woche – Das Wichtigste in 4 Minuten

Der Release von Lost Depths steht an. Jetzt hat Bethesda in einem Gameplay-Trailer zu dem neusten ESO-DLC die Unterwasser-Action gezeigt.

Neues MMORPG „Tower of Fantasy“ zeigt seine riesige Welt im Trailer – Erinnert stark an Genshin Impact

Wie bekommt man sie? Für den Abschluss von Kapitel 2, 3 und 4 der Saisonreise erhaltet ihr jeweils „Haedrigs Geschenk“. In den Geschenken findet ihr, je nach Set-Größe, eine bestimmte Anzahl an Ausrüstungsgegenständen eines Sets. Wenn ihr sie alle mit derselben Klasse öffnet, dann erhaltet ihr ein vollständiges Set und damit einen aktiven 6er-Bonus.

Nachfolgend zeigen wir euch übersichtlich, was in der neuen Saison passieren wird.

Wann startet Season 27? Freitag, am 26. August, startet Season 27 in Diablo 3 um 17:00 Uhr deutscher Zeit auf dem PC. Aus den letzten Saisons kennen wir es, dass Konsolen einige Stunden später dran sind und erst nachts loslegen können.

Der Start von Season 27 in Diablo 3 steht bevor. Unter dem Motto „Ruf des Lichts“ geht es mit den neuen „Engelstiegel“-Items los, um Items zu heiligen. Alles zur Uhrzeit, Startersets und dem Saisonthema in 3 Minuten.

