Diablo 3 Season 27: Drei leichte Errungenschaften, mit denen ihr die Saisonreise löst

In Diablo 3 läuft Season 27. Für die Saisonreise sollt ihr 3 Errungenschaften erfolgreich abschließen. Wir zeigen euch, welche leicht zu lösen sind.

Was ist los in Diablo 3? Am 26. August startete Season 27 in Diablo 3. Viele Spieler sind jetzt dabei, nach und nach die einzelnen Kapitel der Saisonreise zu lösen. Diese Reise ist optional und belohnt euch unter anderem mit einem neuen Gefährten, dem Corvus Corpus.

Bei den Errungenschaften stehen einige zur Auswahl, von denen ihr drei lösen sollt. Dabei helfen wir euch hier im Guide.

1. Bossmodus

Was ist die Aufgabe? „Tötet die aufgeführten Bosse auf der Schwierigkeitsstufe ‚Qual X‘ oder höher mit einem Charakter auf Maximalstufe innerhalb von 20 Minuten, nachdem ihr ein Spiel gestartet habt.“

Bossmodus in Season 27 erledigt

Wie geht das? Diese Aufgabe könnt ihr Solo oder mit 2 bis 4 Spielern erledigen. Je mehr Spieler, desto einfacher wird die Aufgabe. Ihr habt eine Liste mit Bossen, die von allen Spielern in der Gruppe erledigt werden müssen.

Die Zeit läuft, sobald ihr das Spiel startet. Darum ist es wichtig, gut vorbereitet zu sein. Mit der richtigen Taktik in Kombination mit einem Speedbuild ist diese Errungenschaft leicht zu erledigen.

In unserem Guide für den Bossmodus in Diablo 3 zeigen wir euch genau, wie ihr die Errungenschaft löst.

2. Habgier

Was ist die Aufgabe? Ihr sollt 50 Millionen Gold in einer Strähne sammeln. Dafür dürft ihr aber nicht im Reich der Schätze sein.

Habgier in Season 27 von Diablo 3

Wie geht das? Ihr habt mehrere Möglichkeiten, die Errungenschaft abzuschließen. Am einfachsten und zuverlässigsten klappt es, indem ihr den Edelstein „Gabe des Sammlers (via blizzard.com)“ nutzt. Der hat, auf dem höchsten Level, eine 100%-Chance, beim Töten eines Gegners eine Goldexplosion auszulösen. Dazu wird die Bewegungsgeschwindigkeit nach dem Sammeln von Gold erhöht.

Rüstet den Edelstein aus und öffnet mit der Rinderbardike (via blizzard.com) das Kuhlevel. Dann müsst ihr nur noch mit einem soliden Build (am besten ohne zu sterben, damit die Streak nicht abbricht) durchs Rift rennen und Gegner schnetzeln. Sammelt ihr dann selbst oder durch euren Gefährten das Gold ein, dann kommt ihr ganz locker auf 50 Millionen Gold. Achtet drauf, dass ihr in Bewegung bleibt und immer wieder zwischendurch Gold sammelt.

So einfach könnt ihr euch im Kuhlevel die Goldsträhne holen

Wer keine Rinderbardike hat, der levelt den „Gabe des Sammlers“-Stein hoch und kann in Akt 1 bei den Feldern des Elends ebenfalls genug Gegner finden, die Explosionen auslösen und genug Gold droppen. Das könnte aber ein paar Versuche dauern und braucht etwas Übung.

3. Sonst wäre es ja zu einfach

Was ist die Aufgabe? Für diese Errungenschaft sollt ihr ein Greater Rift der Stufe 45 abschließen, ohne ein einziges Set-Teil zu tragen.

Sonst wäre es ja zu einfach in Season 27

Wie geht das? Wichtig ist hier, dass bei der Errungenschaft explizit von „Setgegenständen“ geredet wird. Ihr dürft also kein einziges grünes Teil tragen. Konzentriert euch also auf Legendäre Gegenstände und versucht, damit einen potenten Build zu bauen.

Was auf den ersten Blick für Anfänger schwierig klingen könnte, ist auf den zweiten Blick leicht zu handhaben. In unserer Tier List zu Season 27 in Diablo 3 zeigen wir euch einige Builds, die mit „LoD“ abgekürzt werden. Diese Builds basieren darauf, keine Setgegenstände zu nutzen (teilweise nutzen sie ein Teil eines Sets, das müsst ihr dann einfach ersetzen). Wenn ihr einen Build mit grünen Items spielt, könnt ihr damit die entsprechenden legendären Gegenstände zusammenfarmen.

Beispiel: Wer in Season 27 mit einem Wirbelwind-Barbar unterwegs ist, der das Ödlande-Set nutzt, kann sich damit die Items für den LoD HotA-Build zusammenfarmen. Wenn der HotA-Build komplett ist, wechselt man die Ausrüstungsgegenstände aus und kann dann das 45er Rift erledigen.

Mit diesen drei Errungenschaften dürftet ihr die Aufgabe „Makelloser Sieg“ der Saisonreise von Season 27 einfach erledigen.

Schreibt uns doch hier auf MeinMMO in die Kommentare, welche Errungenschaften ihr erledigt habt und ob ihr noch weitere Tipps dazu auf Lager habt.