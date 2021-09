In der Tat hatte Diablo 2 für einige Spieler wirklich gravierende Probleme, die sich dann auch in der Wertung widerspiegeln:

Das steckt dahinter: Metacritic dient wie die Amazon-Reviews oder Steam-Reviews häufig dazu, unmittelbaren Frust über die Umstände eines Launches zu verdeutlichen. Leicht werden da in einem “Ich hab mich so gefreut, kann dann aber nicht spielen”-Ausbruch die 0 Punkte vergeben.

Insert

You are going to send email to