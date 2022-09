Deutsches MMORPG-Urgestein kriegt 25 Jahre nach Release endlich Sound

Throne and Liberty: Wir zeigen euch in 80 Sekunden, was ihr zu der großen MMORPG-Hoffnung wissen müsst

Was haltet ihr von dem neuen Feature? Habt ihr Erinnerungen oder Erfahrungen mit Tibia? Denkt ihr, der Sound wird das Spiel verbessern? Erzählt es uns in den Kommentaren.

Allerdings betonen auch einige, dass sie das Feature nach dem ersten Hören vermutlich wieder ausschalten werden: „Ich kann nicht glauben, dass es tatsächlich schon da ist und kann es kaum erwarten, es auszuprobieren“ schreibt etwa User „Lord Andarer Mensch“ (via Tibia Forum ): „Obwohl ich zu denen gehöre, die denken, dass ich es irgendwann abschalten werde, denke ich, dass es für neue und gelegentliche Spieler großartig sein wird, um sich in das Spiel zu verlieben“.

Gleichzeitig soll das System aber auch individuell anpassbar sein: „Für uns war es wichtig, dir die Wahl zu lassen, dir verschiedene Möglichkeiten zu geben, dein eigenes Klangerlebnis zu gestalten, zu entscheiden, welche Klänge du hören willst und welche du vielleicht stumm schalten möchtest“, heißt es in der Ankündigung ( via tibia.com ).

In einem Statement auf der Tibia-Homepage erklärt das Community-Manager-Team, was Spieler erwarten können. Das ganze Spiel soll durch Sound bereichert werden. Spieler sollen eine „neue und frische Seite einer Welt entdecken, die man in- und auswendig kennt.“

Nun, 25 Jahre nach Release, können sich Fans des Spiels jedenfalls auf eine bemerkenswerte Änderung im Spiel einstellen – egal, woher sie kommen. Denn in Kürze wird in Tibia zum ersten Mal Sound erklingen.

Was ist das für ein MMORPG? Bei Tibia handelt es sich um ein Online-Rollenspiel des Studio CipSoft aus Regensburg. Seinen Release feierte es im Jahr 1997, Anfang 2022 stand das 25. Jubiläum an.

