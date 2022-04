Deutsche Veteranen entwickeln ein neues MMORPG – Startet Pre-Alpha für alle

Persists Online ist ein neues MMORPG, das von CipSoft entwickelt wird. Dieses deutsche Studio hat bereits große Erfolge mit dem MMORPG Tibial Online gefeiert. Nun soll ein neues Survival-Spiel daran anknüpfen.

Was ist das für ein Spiel? Persist Online ist ein Free2Play-MMORPG mit dem Fokus auf Zombies und Survival. Derzeit ist es nur für den PC spielbar, allerdings soll es künftig auch eine Mobile-Version geben.

Zu Beginn erstellt ihr euch einen Charakter und könnt diesem insgesamt 14 unterschiedliche Attributspunkte verleihen. Diese gehen etwa in Stärke, Intelligenz oder Charisma. Mit diesem Charakter erkundet ihr dann eine große, offene Welt.

Die Spielwelt hat einen Polygon-artigen Look und ist in einem modernen Setting angesiedelt

Ihr startet in einem Bunker, in dem ihr eure Fortschritte sehen könnt und sicher seid

Je weiter ihr euch von eurem sicheren Bunker fortbewegt, desto gefährlicher soll die Welt werden

Ihr kämpft mit Schusswaffen wie Revolvern, Maschinenpistolen, Snipern, aber auch einfachen Waffen wie einem Baseballschläger oder einem Messer

Es gibt einen Wissenschafts-Baum, über den ihr neue Fähigkeiten lernen könnt

Über das Crafting könnt ihr neue Ausrüstung gewinnen und alte reparieren

Schon in der ersten Stadt trefft ihr auf schießwütige NPCs, Zombies und andere Spieler, die euch attackieren könnten. Nachts jedoch soll die gesamte Welt nochmal gefährlicher werden. Solltet ihr sterben, werdet ihr in einem Krankenhaus in der Nähe wiederbelebt, allerdings ohne Items und mit einem „Klonungs-Debuff“.

So sieht es Ingame in Persist Online aus.

Wer kann das MMORPG spielen? Jeder! Derzeit befindet sich Persist Online in einer Pre-Alpha, an der jedoch jeder teilnehmen kann, der sich einen Account erstellt (via Persist Online). Der Client ist nur knapp 2 Gigabyte groß.

Entwickler hatten großen Erfolg mit Tibia Online

Wer entwickelt das Spiel? Persist Online wird von CipSoft umgesetzt, einem deutschen Entwickler-Studio. Sie hatten 1997 mit dem MMORPG Tibia Online großen Erfolg. Das Spiel ist auch 20 Jahre nach Release noch beliebt und konnte sogar 2020 für neue Rekorde sorgen:

Die aktiven Spielerzahlen im Jahresmittel 2020 stiegen bei Tibia um ein Drittel auf 100.000 gleichzeitige Spieler

Der Umsatz von CipSoft wuchs um 10 Millionen Euro auf insgesamt 25 Millionen an

Der Gewinn des Unternehmens verdoppelte sich

Zwar entwickelten sie in der Zwischenzeit neue Spiele, wie etwa LiteBringer und Project: Battle Arena, doch beide waren nicht so erfolgreich und Battle Arena wurde sogar inzwischen abgeschaltet. Nun versuchen sie ihr Glück mit dem Survival-MMORPG.

Was sagt ihr zu Persist Online? Habt ihr das MMORPG bereits ausprobiert? Sprechen euch das Konzept und die Optik grundsätzlich an oder bleibt ihr lieber bei euren etablierten Spielen?

Wer sich mehr für die Hintergründe von CipSoft und Tibia Online interessiert, findet hier ein interessantes Interview, das wir von MeinMMO 2020 mit dem Entwickler geführt haben:

