Mitarbeiter enthüllen „seelenzerstörende“ Atmosphäre bei Destiny 2, Studio droht, seine Unabhängigkeit zu verlieren

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Loot-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am...

Nach den Entlassungen kam es laut den IGN-Quellen zu einem massiven Stimmungsverfall innerhalb des Studios. PCGamer merkte an , dass es angesichts der langjährigen Beliebtheit von Bungie bei Spielern überraschend ist, dass das Vermögen des Studios so schnell und stark zurückgeht.

Ich bin wütend. Ich bin verärgert. Das ist nicht das, wofür ich hierhergekommen bin. Es fühlt sich so an, als würden viele Vorgesetzte nicht auf die Daten hören und sagen: ‘Wir müssen nur unsere Fans zurückgewinnen, sie mögen uns immer noch.’ Nein. Das tun sie nicht… Wir haben einige unserer sachkundigsten, geliebten Leute verloren, die seit mehr als 20 Jahren hier waren. Jeden Tag betrete ich das Büro mit der Angst, dass ich oder meine Freunde als Nächstes dran sind. Niemand ist sicher.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to