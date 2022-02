Destiny 2: Xur heute – Standort und Angebot am 04.02.

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

Werdet ihr euch erneut in die Trials begeben und wie sieht das Wochenende bei euch aus? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!

So bekommt ihr euren Loot: Früher konnte man sich seinen Loot in den Trials durch drei, fünf und sieben Wins erspielen. Das ist inzwischen aber anders. Jetzt gibt es die Belohnungen für:

Was hat Xur im Angebot? Wie immer wird Xur eine exotische Waffe und Rüstungen für alle Charaktere, also für Warlocks, Jäger und Titanen dabei haben. Doch auch das kennen die Hüter erst, wenn er denn auch eingetroffen ist. Bislang ist er jedoch noch nicht da.

Wann kommt Xur? Xur wird jeden Freitag zum Daily-Reset um 18 Uhr sein Lager an einem zufälligen Ort aufschlagen. Er verkauft euch immer öfter interessante Sachen, bevor er dann am kommenden Dienstag zum Weekly-Reset um 18 Uhr wieder die Biege macht.

Was ist diese Woche in Destiny 2 passiert? Bungie hat einige wichtige Infos bezüglich der Schmiede und ihrer Quest, die das ganze Handwerk starten wird, offenbart. Wichtige Details, wie das Ganze funktionieren wird und welche die erste Waffe sein wird, die ihr schmieden werdet, haben wir für euch zusammengefasst.

Xur stattet euch in Destiny 2 erneut einen Besuch ab. Mit vielen Items und seltenen Rüstungen macht er sich auf, um die Hüter zu überraschen. Was er diesmal mit sich bringt und ob es sich lohnt, erfahrt ihr hier auf MeinMMO.

Insert

You are going to send email to