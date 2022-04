Destiny 2: Weekly Reset am 26.04. – Die Lichtklinge wartet auf euch

In Destiny 2 spült eine neue Woche einen Wechsel der Aktivitäten herein. Bungie steckt ärmeltief in den Vorbereitungen der Hüterspiele. Wir zeigen euch, was ihr diese Woche erwarten könnt und welche Items diesmal im Eververse-Shop für Glanzstaub erwerben könnt.

Das passiert diese Woche: In Destiny 2 erwarten euch diese Woche wieder viele offene Challenges, um euer Lichtlevel zu pushen, um am harten Endgame-Content teilnehmen zu können. Die Spieler erledigen noch die letzten harten Triumphe. Da der Loot-Shooter jedoch nicht frei von Problemen ist, müsst ihr vor dem Reset noch an einer Wartung teilnehmen.

Nach dem Update 4.0.1.1 erwartet euch ein weiteres Labor im Gambit, indem listige Partikeldiebe ihr Unwesen treiben. Schütz also die Bank und beschwört einen Urzeitler!

Die Hüterspiele sind in der Vorbereitung

Die wichtigsten Infos zu Aktivitäten vom 26.04. bis zum 03.05.

Die Dämmerung: Die Feuerprobe ist diese Woche der Strike:

Die Lichtklinge , in der Thronwelt von Savathun Mit Mara in eurem Ohr macht ihr euch auf Alak-Hul, die Lichtklinge zu besiegen, die den Altar von Oryx beschützt. Seid jedoch auf der Hut, diese wild gewordene Scharbestie teilt viel aus.

, in der Thronwelt von Savathun Playlist-Strikes haben diese Modifikatoren: Solar-Versengen Grenadier Geerdet Der Modifikator fürs Versengen begleitet euch die ganze Woche, die anderen ändern sich täglich.



Diese Waffen bekommt man aus Dämmerungen: Jede Woche können die Spieler bestimmte Waffen aus den Dämmerungsstrikes erhalten. Im aktuellen Beutepool befinden sich derzeit acht Waffen in Rotation. Zwei davon sind pro Woche verfügbar.

Der Komödiant, Leere-Schrotflinte

Der Hitzkopf, Arkus-Raketenwerfer

Das Palindrom – 140er Leere-Handfeuerwaffe

Pflichtgebunden – 600er Kinetik-Automatikgewehr

Silikonneurom – 72er Kinetik-Scharfschützengewehr

Plug-One.1 – Arkus-Fusionsgewehr

Spitzenreiter-Dämmerungen: Um in die Königsdisziplin der Strikes, die Spitzenreiter-Dämmerung, über die Vorhut zu starten, braucht ihr ein Powerlevel von 1.575. Ihr kämpft zudem im Wettkampfmodus. Das bedeutet, ihr werdet 25 Powerlevel unter dem Spitzenreiter-Powerlevel von 1.600 kämpfen, sodass ihr taktisch geschickt und im Team abgestimmt vorgehen müsst.

Das passiert im Raid “Gläserne Kammer“:

In der Gläsernen Kammer findet die Konflux-Challenge namens „Wart’s ab..“ statt. Eure Aufgabe ist es, die Wyverns erst zu töten, wenn sie sich in ihrer Opferungsrungsanimation befinden.

statt. Eure Aufgabe ist es, die Wyverns erst zu töten, wenn sie sich in ihrer Opferungsrungsanimation befinden. Als Belohnung gibt’s im Challenge-Mode die Zeitverirrte Waffe „Vision der Konfluenz“. Die Waffe kommt dann garantiert mit 2 Perks pro Slot. Bedenkt aber immer, dass Hard- und Normal-Mode sich den Loot teilen.

Die Rüstungsfokussierung im Raid „Gläserne Kammer“ diese Woche: Mobilität

Das passiert im Raid “Der Schwur des Schülers“:

Im Raid der „Schwur des Schülers“ sollt ihr diese Woche die Herausforderung „Basisinformationen“ überstehen. Wenn ihr also für den Obelisken beim Verwalter ein Symbol eingesammelt habt, dürft ihr den Buff „Erhöhtes Wissen“ nicht überschreiten.

überstehen. Wenn ihr also für den Obelisken beim Verwalter ein Symbol eingesammelt habt, dürft ihr den Buff „Erhöhtes Wissen“ nicht überschreiten. Spielt ihr den Raid auf der Schwierigkeitsstufe Großmeister, habt ihr zudem ab sofort die Chance für jede abgeschlossene Begegnung eine Meister-Version der jeweiligen Raid-Waffen zu erhalten.

Savathuns Thronwelt – Wöchentliche Kampagnen-Mission

„ Die List“ – Wiederholbare Witch Queen KampagnenmissionIn In der Kampagnenmission durchsucht ihr auf einen Tipp von Fynch hin die finsteren Ecken von Savathuns Thronwelt nach einem weiteren Hinweis darauf, wie sie das Licht gestohlen hat.



Schmelztiegel – Das sind die PvP-Playlisten:

Privatmatch

Rumble

Kontrolle

Eliminierung

Ruhm-Überleben

Ruhm-Überleben: Freelance

Konflikt

Prüfungen von Osiris

Aktiver Bonus in dieser Woche: Diese Woche gibt es einen Gambit-Bonus.

Aszendenten-Herausforderung – Träumende Stadt

Petra Venj steht oben am Pavillon im Gebiet „Das Ufer“ in der Träumenden Stadt. Der Fluch-Zyklus startet neu und Fluch-Woche 1 ist aktiv. Aktiv ist zudem die 5. Aszendenten Herausforderung.

Quellen für Spitzen-Loot in Season 16 von Destiny 2

Das ist das neue Max-Level: In der neuen Saison der Auferstandenen liegt das maximale Powerlevel eurer Ausrüstung bei 1.560. Damit ist das Powerlevel zum Start des DLCs um +230 Powerlevel im Vergleich zur vorherigen Season 15 gestiegen. Allerdings werden alle Spieler auch auf ein Grund-Powerlevel 1.350 angehoben zum Start und es gibt viele Quellen um schnell zu leveln.

Wer schnell 1.520 Powerlevel erreichen will, muss dazu nur die Legendäre Kampagne abschließen. Eines der neuen Witch Queen-Exotics bekommt ihr beim Abschluss dann übrigens ebenfalls geschenkt.

Dieser Spitzen-Loot (Pinnacle Gear) bringt euer Powerlevel über 1.550:

Raid „Der Schwur des Schülers“ (+2)

Dungeon “Sog der Habsucht” (+2)

Erreicht in der Dämmerung: Feuerprobe mit mindestens 100.000 Punkte (+2)

Wöchentliche Witch-Queen-Kampagnenmission mit mindestens 100.000 Punkte (+2)

Besiege Champions in der „PsiOp-Schlachtfelder-Playlist“ (+2)

„Urquell“-Aktivität auf Großmeister 1.580 (+2)

Schließe die Aktivität „Erhaltung“ in der Pyramide der Dunkelheit ab (+2)

“Mutproben der Ewigkeit”: Erreicht mindestens 250.000 Punkte oder mehr (+2)

Besiege Mächtige Kabale in der exotischen Mission „Vox Obscura“ (+2)

Absolviert 3 Gambit-Matches (+1)

Absolviert 3 Schmelztiegel-Matches (+1)

Schließt 3 Vorhut-Operationen-Strikes mit passendem Fokus ab (+1)

Hawthornes Clan-Aufgabe (+1)

Prüfungen von Osiris (+2)

Glanzstaub-Highlights im Everversum

Auch diesmal beschert euch Tess vom Everversum-Shop mit einigen coolen Items für Glanzstaub. Diese Items erwarten euch diese Woche im Shop:

Ein Ornament der neuen Raid-Exo „Gruppenzwang“

Das bekommt ihr diese Woche für Glanzstaub bei Tess:

Die exotische Geist-Hülle „313R-Hülle“

Das exotische Emote Heimwerker-Schmiedemeister“

Legendäres Emote „Feier bei Hofe“

Legendäres Emote „Trainingstanz“

Legendäre Geist-Projektion “Schar-Geist-Projektion”

Legendäre Geist-Projektion “Datio-Projektion“

Der exotische Sparrow „5p 33R“

Das exotische Ornament für die Schrotflinte „Vierter Reiter“ – „Fahler Reiter“

Das legendäre Helm-Ornament für alle Klassen der Leere-Rüstung

Shader “Leuchtende Medusa“

Was werdet ihr diese Woche machen? Seid ihr schon fertig mit euren Siegeln und wartet nur noch auf die. Hüterspiele? Oder sind sie euch zu langweilig und ihr wartet nur noch auf die neue Season 17 und eine Fortsetzung der Story? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!