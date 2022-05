Destiny 2: Weekly Reset am 10.05. – Das letzte Eisenbanner in Season 16

In Destiny 2 sind die Hüterspiele in vollem Gange. Spieler kämpfen dort immer noch um den Titel der besten Klasse 2022 und das Recht, damit 1 Jahr lang anzugeben. Beachtet jedoch, dass dies der vorletzte Weekly-Reset vor der neuen Saison 17 ist. Wir erzählen euch, was ihr diese alles wissen müsst.

Das passiert diese Woche: Die Hüterspiele 2022 gehen in die zweite Runde. Bislang liegen die Warlocks mit ihrer Nase vorn und das mit ganzen vier Punkten. Knapp dahinter liegen die Titanen und Jäger mit nur einem Punkt. Ob die beiden Rivalen den schwebenden Gelehrten noch einholen können, bleibt abzuwarten. Doch bevor ihr euch ins Getümmel wagen könnt, müsst ihr einen Server Down über euch ergehen lassen.

Passend zur vorletzten Woche der Season kommt Lord Saladin, oder wie er jetzt genannt wird Valus Forge, noch einmal vorbei, um euch eine letzte Prüfung eurer Fähigkeiten anzubieten. Das letzte Eisenbanner der Season 16 wird ausgerollt und lässt die Hüter in harten Kämpfen gegeneinander antreten. Nehmt also teil, wenn ihr eure Quests noch nicht erledigt habt und vergesst nicht eure Eisenbanner-Tokens einzulösen.

Schaut euch hier den aktuellen Trailer zu den Hüter-Spielen 2022 an. Kleiner Tipp: Achtet auf die Stimme, welche die Jäger im Trailer mit wohlwollenden Worten unterstützt.

Die wichtigsten Infos zu Aktivitäten vom 10.05. bis zum 17.05.

Die Dämmerung: Die Feuerprobe ist diese Woche der Strike:

Geburtsort des Bösen , in der Thronwelt von Savathûn Diesmal ist der Hohn erneut dran, wenn ihr die Kampagnen-Mission von Witch Queen als wiederholbare Story-Mission spielt. Der Zeuge hat ihnen zur neuen Macht verholfen und es obliegt den Hütern, dem ein Ende zu setzen.

in der Thronwelt von Savathûn

Playlist-Strikes haben diese Modifikatoren:

Solar-Versengen

Prügler

Blackout

Der Modifikator fürs Versengen begleitet euch die ganze Woche, die anderen ändern sich täglich.

Diese Waffen bekommt man aus Dämmerungen: Jede Woche können die Spieler bestimmte Waffen aus den Dämmerungsstrikes erhalten. Im aktuellen Beutepool befinden sich derzeit sechs Waffen in Rotation. Diese Woche ist eine beliebte Handfeuerwaffe verfügbar:

Das Palindrom – 140er Leere-Handfeuerwaffe

Spitzenreiter-Dämmerungen: Um in die Königsdisziplin der Strikes, die Spitzenreiter-Dämmerung, über die Vorhut zu starten, braucht ihr ein Powerlevel von 1.575. Ihr kämpft zudem im Wettkampfmodus. Das bedeutet, ihr werdet 25 Powerlevel unter dem Spitzenreiter-Powerlevel von 1.600 kämpfen, sodass ihr taktisch geschickt und im Team abgestimmt vorgehen müsst. Zudem droppt euch die Dämmerungswaffe als Meisterversion, also Adept.

Das passiert im Raid “Der Schwur des Schülers“:

Meistert diese Woche die einfachste Challenge im letzten Encounter des Raids „Schwur des Schülers“ mit dem Namen „Schleifen-Katalysator“ . Um die Herausforderung abzuschließen, muss euer Team vor der Schadensphase an Rhulk mindestens einen Stapel des Buff „Aussaugende Kraft“ aufrechterhalten.

. Um die Herausforderung abzuschließen, muss euer Team vor der Schadensphase an Rhulk mindestens einen Stapel des Buff „Aussaugende Kraft“ aufrechterhalten. Als Belohnung für die Herausforderung im letzten Abschnitt des Raids auf Großmeister wartet diese Woche die Chance auf eine Meister-Version der Waffen Glefe „Lubraes Ruin“, des Impulsgewehrs „Heimtückisch“ oder des Granatwerfers „Nachsicht“. Bedenkt aber, dass Hard- und Normal-Mode sich den Loot teilen.

Das passiert im Raid “Gläserne Kammer“:

In der Gläsernen Kammer könnt ihr die Herausforderung “Wart’s ab…” annehmen. Dabei dürft ihr während des Encounters die Wyvern erst töten, wenn diese starten sich am Konflux zu opfern. Was gar nicht so einfach ist. Gelingt es nur einer sich zu opfern, müsst ihr von vorne beginnen.

annehmen. Dabei dürft ihr während des Encounters die Wyvern erst töten, wenn diese starten sich am Konflux zu opfern. Was gar nicht so einfach ist. Gelingt es nur einer sich zu opfern, müsst ihr von vorne beginnen. Als Belohnung wartet im Challenge-Mode die Zeitverirrte Waffe “Vision der Konfluenz”. Die Waffe kommt dann garantiert mit 2 Perks pro Slot. Bedenkt aber, dass Hard- und Normal-Mode sich den Loot teilen.

Die Rüstungsfokussierung im Raid „Gläserne Kammer“ diese Woche: Erholung

Savathuns Thronwelt – Wöchentliche Kampagnen-Mission

„Das Ritual“

Diese Woche könnt ihr die achte Kampagnen-Mission von Witch Queen als wiederholbare Story-Mission spielen. Ihr stellt euch endlich Savathûn in einem Kampf und zeigt ihr, wie sterblich die Wahrheit wirklich ist.

Schmelztiegel – Das sind die PvP-Playlisten:

Privatmatch

Rumble

Kontrolle

Eliminierung

Ruhm-Überleben

Ruhm-Überleben: Freelance

Hexenkessel

Das Eisenbanner

Aktiver Bonus in dieser Woche: Diese Woche gibt es Bonusränge für den Schmelztiegel.

Aszendenten-Herausforderung – Träumende Stadt

Petra Venj findet ihr nun in der Träumenden Stadt gleich an der Rheasilvia – wie immer zur 3. Fluch-Woche. Zeitgleich ist die 1. Aszendenten Herausforderung aktiv.

Der Klassenkampf ist noch im vollen Gange

Quellen für Spitzen-Loot in Season 16 von Destiny 2

Das ist das neue Max-Level: In der neuen Saison der Auferstandenen liegt das maximale Powerlevel eurer Ausrüstung bei 1.560. Damit ist das Powerlevel zum Start des DLCs um +230 Powerlevel im Vergleich zur vorherigen Season 15 gestiegen. Allerdings werden alle Spieler auch auf ein Grund-Powerlevel 1.350 angehoben zum Start und es gibt viele Quellen um schnell zu leveln.

Wer schnell 1.520 Powerlevel erreichen will, muss dazu nur die Legendäre Kampagne abschließen. Eines der neuen Witch Queen-Exotics bekommt ihr beim Abschluss dann übrigens ebenfalls geschenkt.

Dieser Spitzen-Loot (Pinnacle Gear) bringt euer Powerlevel über 1.550:

Raid „Der Schwur des Schülers“ (+2)

Dungeon “Sog der Habsucht” (+2)

Erreicht in der Dämmerung: Feuerprobe mit mindestens 100.000 Punkte (+2)

Wöchentliche Witch-Queen-Kampagnenmission mit mindestens 100.000 Punkte (+2)

Besiege Champions in der „PsiOp-Schlachtfelder-Playlist“ (+2)

„Urquell“-Aktivität auf Großmeister 1.580 (+2)

Schließe die Aktivität „Erhaltung“ in der Pyramide der Dunkelheit ab (+2)

“Mutproben der Ewigkeit”: Erreicht mindestens 250.000 Punkte oder mehr (+2)

Besiege Mächtige Kabale in der exotischen Mission „Vox Obscura“ (+2)

Absolviert 3 Gambit-Matches (+1)

Absolviert 3 Schmelztiegel-Matches (+1)

Schließt 3 Vorhut-Operationen-Strikes mit passendem Fokus ab (+1)

Hawthornes Clan-Aufgabe (+1)

Eisenbanner (+2)

Glanzstaub-Highlights im Everversum

Die Hüterspiele 2022 gehen in die zweite Runde und mit ihr auch die angebotenen Items aus dem Hause Everversum. Falls ihr ein cooles Ornament für die „Rechtmäßiger Erbe“ sucht, ist diese Woche euer Moment gekommen, denn Tess bietet eins für Glanzstaub an:

Ein cooles Ornament der Koloss-MG

Das bekommt ihr diese Woche noch für Glanzstaub bei Tess:

Der exotische Sparrow „Ehrenrunde“

Der exotische Sparrow „Der Rasenmäher“

Die exotische Geisthülle „#Gesponserte Hülle“

Das exotische Sprungschiff „Teamgeist“

Shader “Im Angebot“

Legendäre Geist-Projektion „Titan-Projektion“

Der legendäre Emote „Power-Heber“

Was glaubt ihr, welche Klasse gewinnen wird? Findet ihr es komisch, dass die Warlocks auf einmal so weit vorne liegen oder glaubt ihr es ist Zufall, dass die Gelehrten 2022 wahrscheinlich den Titel der besten Klasse einheimsen werden? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!