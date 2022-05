Destiny 2 Update 4.0.1.3 am 10.05. – Alle Zeiten und Infos

Es ist wieder so weit: Destiny 2 bekommt ein Update und hat dazu gestern bereits die Server in einer Hintergrundwartung auf den heutigen Hotfix vorbereitet. Die Server werden also heute, am 10. Mai, offline gehen, damit das Update 4.0.1.3 auf der PS4, PS5, der Xbox One, Xbox Series X, auf dem PC sowie auf Google Stadia online gehen kann. Wir von MeinMMO informieren euch natürlich wie immer zu den genauen Zeiten und Details.

Das müsst ihr heute wissen: Während die Spieler bei den Hüterspielen 2022 für ihre Klasse kämpfen, hat Bungie das routinemäßige „Destiny-2-Dienstags-Update“ vorbereitet. Es bringt einen Hotfix und damit das neueste Update 4.0.1.3 in Season 16 mit. Im Anschluss steht dann auch noch der wöchentliche Reset an.

Damit ihr heute genau wisst, wann ihr zocken könnt und was sich alles im Spiel ändert, begleitet euch MeinMMO durch das Update 4.0.1.3 und aktualisiert diesen Artikel stets mit frischen Informationen.

Wartung am 10.05. – Alle Zeiten und Server-Down

Diese Zeiten sind heute wichtig:

Um 18:00 Uhr deutscher Zeit starten die Wartungsarbeiten auf allen Plattformen.

Ab 18:45 Uhr sind die Server offline. Ihr werdet aus allen Aktivitäten gekickt, die Downtime beginnt.

Gegen 19:00 Uhr sind die Server wieder online und das Update 4.0.1.3 wird verfügbar gemacht.

Um 20:00 Uhr sollen die Wartungsarbeiten planmäßig enden.

Wichtig ist: Auch wenn ihr das Update geladen habt, kann es bis zum Ende der Wartungsarbeiten gegen 20:00 Uhr zu Verbindungsproblemen kommen. Ihr müsst vielleicht auch mit Warteschlangen beim Login rechnen. Bedenkt außerdem, dass Drittanbieter-Anwendungen und auch die offizielle Gefährten-App nicht korrekt erreichbar sind.

Das ändert sich mit Update 4.0.1.3 in Season 16

Das bringt der Hotfix heute: Nach dem Update wird Lord Saladin mit seinem Eisenbanner auf den Turm zurückgekehrt sein und versuchen den Hüterspielen 2022 Konkurrenz zu machen. Davor wird Bungie jedoch im Update 4.0.1.3 noch ein paar Kleinigkeiten fixen.

Derzeit steht auf der Hotfix-Liste folgendes:

Der Exotische Jäger-Brustschutz „Omnioculus“ klemmt am Frumiosen Umhang.

Bei den Triumphen „Nicht glauben“ und „Elementar, mein Lieber“ wird kein Fortschritt aus allen Tiefenblick-Truhen gewährt.

Kills, die im Brunnen des Glanzes eines Teamkollegen erzielt werden, zählen nicht als Super-Kills für die Super-Serien-Strike-Medaille.

Die Super-Serien-Strike-Medaille wird nicht mehr für Kills verliehen, die während eines „Waffen des Lichts“-Buffs erzielt wurden.

Kills, die von Teamkameraden an mit Totfalle gebundenen Feinden erzielt werden, gelten nicht für die Super-Serien-Strike-Medaille.

Bei Spielern auf Steam kann es vorkommen, dass „Die Hexenkönigin“ fälschlicherweise zum Warenkorb hinzugefügt wird, wenn die Infografik der Hüter-Spiele im Spiel verlassen und das Hüter-Spiele-Playbook ausgewählt wird. Wegen dieses Problems ist das Hüter-Spiele-Playbook deaktiviert worden.

Die Quest „Kompetitiver Katalysator“ droppt für Spieler, die den Katalysator „Rechtmäßiger Erbe“ bereits in früheren Hüter-Spielen erhalten haben. Diese Quest kann entfernt werden.

Nicht zu vergessen ist auch dieses unfaire Problem im Spiel:

Die Spieler nutzen derzeit eine ehrenvolle Aktion eiskalt aus, um bei den Hüterspielen 2022 zu betrügen. Bungie könnte sich diese Sache möglicherweise bereits genauer angesehen haben und die Fairness wiederherstellen.

Solltet Ihr Probleme im Spiel feststellen, dann ist die Empfehlung, diese direkt über das offizielle Bungie-Help-Forum zu melden, um die Entwickler auch darauf aufmerksam zu machen.

Urlaub genehmigt: Heute wird upgedatet!

Patch Notes für Update 4.0.1.3 in Destiny 2

Was steckt in den Patch Notes? Die umfassende Liste aller Änderungen aus Update 4.0.1.3 veröffentlicht Bungie in Form von Patch Notes. MeinMMO wird euch dann den Link umgehend hier ergänzen.

Derzeit liegen leider noch keine Patch Notes vor, bleibt dran für ein Update.

Konstruktive Kritik aus der deutschen Destiny-2-Community ist immer willkommen. Wenn euch also weitere Probleme im Spiel aufgefallen sind, die euer Spielerlebnis trüben, dann hinterlasst gerne einen Kommentar.