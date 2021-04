Destiny 2: Weekly Reset am 20.04. – Die Hüter-Spiele starten

In Destiny 2 fällt heute, am 20. April der Startschuss für die Olympischen Space-Spiele. Was erwartet euch im letzten Event der Season 13 und was steht noch zum neuen Weekly Reset an?

Dieses Event startet: Heute werden eure Freunde zu euren Konkurrenten. Denn vom 20. April bis zum 11. Mai stehen die Hüter-Spiele 2021 in Destiny 2 an. Hier gilt es, in sportlichen Wettkämpfen Medaillen für seine Klasse einzuheimsen. So soll entscheiden werden, ob Warlocks, Jäger oder Titanen die besten Hüter sind.

Jeder Hüter darf gratis an den Hüter-Spielen teilnehmen – besucht also gleich mal Zavala im Turm. MeinMMO wird das Event wie gewohnt begleiten und euch mit allen nötigen Infos und Tipps durch die Hüter-Spiele führen. Doch was passiert sonst zum frischen Weekly Reset, lasst uns einen Blick auf die Destiny-Woche werfen?

Destiny 2: Erben-Erscheinung im Test – Neues Top-Exotic oder Staubmagnet?

Die wichtigsten Infos zu den Aktivitäten vom 20.04. bis zum 27.04.

Als Dämmerung: Die Feuerprobe schlagt ihr euch durch den Strike

Terminus der Einsicht

Wie schwer der Ausflug wird, stellt ihr selbst ein. Beißt ihr euch durch die Spitzenreiter-Schwierigkeit, könnt ihr seltene Waffen bekommen. Diese Woche ist die Handfeuerwaffe “Das Palindrom” an der Reihe.

Playlist-Strikes gibt es mit diesen Modifikatoren:

Solar-Versengen

Prügler

Eisen

Wie immer gilt: Der Versengen-Modifikator bleibt die ganze Woche identisch, die anderen beiden wechseln täglich um 19:00 Uhr.

Im Terminus der Einsicht kämpft ihr gegen den Psion Kargen

Schmelztiegel: Diese Playlists und Modi sind im PvP aktiv:

Privatmatch

Rumble

Kontrolle

Eliminierung

Ruhm-Überleben

Ruhm-Überleben: Freelance

Showdown

Petra Venj findet ihr nun in der Träumenden Stadt gleich am Spawn-Punkt (wie zu jeder Fluch-Woche 2). Zeitgleich dürft ihr die 6. Aszendenten Herausforderung angehen.

Das sind die Quellen für Mächtigen Loot in der Season 13 von Destiny 2

So gliedert sich Mächtiger Loot in Destiny 2: Mächtigen Loot gibt es in mehreren Stufen, die euch verschiedene Power-Schübe verleihen. Dementsprechend gewähren euch höhere Stufen auch höhere Power-Schübe.

Stufe 1 (bis zu +3 über dem aktuellen Powerlevel)

Stufe 2 (bis zu +4 über dem aktuellen Powerlevel)

Stufe 3 (bis zu +5 über dem aktuellen Powerlevel)

Spitzenausrüstung (+5 oder mehr über dem Powerlevel. Die einzige Ausrüstung, die über 1300 und bis maximal 1310 geht – ab dann fallen die Level-Sprünge aber mit +1 geringer aus)

Quellen für Mächtigen Loot in Season 13:

Stufe 1:

Erledigt 8 Schmelztiegel-Beutezüge

7 Siege in der Ruhm-Schmelztiegel-Playlist

Erledigt 8 Gambit-Beutezüge

Erledigt 8 Variks-Beutezüge

Absolviert die Dämmerung: Feuerprobe

Gewinnt 7 Runden in Überleben

Beute aus Zorngeborenen Jagd

Imperiums-Jagd

Schlachtfelder (geht bis Stufe 3)

Stufe 2:

Clan-Erfahrung für Hawthorne sammeln

Stufe 3:

Exotische Engramme dekodieren

Exotic-Quests

Primus Engramme

Spitzen-Loot:

Absolviert 3 Strikes mit passendem Fokus

Erreicht in der Dämmerung: Feuerprobe mindestens 100.000 Punkte als Team

Absolviert 3 Gambit-Matches

Absolviert 3 Schmelztiegel-Matches in Quickplay

Exo-Herausforderung

Raid in der Tiefsteinkrypta

Prophezeiung-Dungeon

Omen-Mission

Prüfungen von Osiris

Vorsehung-Mission

Passend zum Sport-Event gibt’s auch im Everversum sportliche Angebote

Der exotische Sparrow “Lobende Erwähnung”

Die exotische Geist-Hülle “Halbvolley-Hülle”

Das exotische Schiff “Teamgeist”

Die exotische Geste “Teilnehmer-Trophäe” (Multiplayer-Emote)

Die exotische Geste “Verkörperung” (Multiplayer-Emote)

Nehmt ihr an den Hüter-Spielen teil und repräsentiert eure Klasse? Wer macht das Rennen – Warlocks, Jäger oder wie im Vorjahr die Titanen? Sagt es uns doch in den Kommentaren.