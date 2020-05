Bungie hat vor Kurzem eine Informations-Offensive rund um Destiny 2 gestartet. Man spricht nun regelmäßig über aktuell dringende Probleme und die Zukunft des Shooters. Doch was zahlreiche Spieler sich schon lange gewünscht haben, sorgt bei vielen anderen auch für Kritik. Warum?

So ist aktuell die Lage rund um Destiny 2: Mit der laufenden Season 10 ist Destiny 2 in ein dickes Tief gerutscht. Viele beklagen sich über zu wenig Content, mangelnde Innovationen oder neue Gründe, überhaupt noch am Ball zu bleiben. Zudem wurde auch ganz stark die Kommunikation seitens der Entwickler kritisiert.

Diese würden nur Dinge immer nur schön malen. Gleichzeitig würden sie kaum bis gar nicht auf die wichtigsten Kritik-Punkte der Community und die dringendsten Probleme des Spiels eingehen – wie beispielsweise Cheater oder das zunehmend größer werdende Ungleichgewicht zwischen Everversum und Ingame-Loot. Das wollen zahlreiche Hüter nicht länger hinnehmen.

Gerade die unmittelbare Zukunft von Destiny 2 interessiert viele. Wie geht es in der nächsten Saison 11 und darüber hinaus weiter? Bleibt alles, wie es ist und Destiny 2 damit auf Sparflamme? Oder wollen die Entwickler das Ruder herumreißen? Und wenn ja – wie? Die Spieler wollen endlich Antworten.

Die Spieler wollen überrascht werden

Kurzum: Die Stimmung ist bei vielen seit einiger Zeit am Boden, Spieler verlieren zunehmend das Interesse am Spiel. Und selbst Bungie gestand dann vor einigen Wochen endlich ein: „Wir wissen, dass viele mit Destiny 2 gerade unglücklich sind“.

Kommunikations-Offensive rund um Destiny 2

Das unternimmt Bungie dagegen: Um der schlechten Stimmung entgegenzuwirken und den Spielern endlich einige konkrete Antworten zu liefern, hat Bungie darauf hin Ende April eine Kommunikations-Offensive gestartet.

Jede Woche sollen nun auf absehbare Zeit die Zukunft von Destiny 2 und die größten Probleme des Spiels besprochen werden – und zwar im wöchentlichen Entwickler-Blog „This Week at Bungie“, der bei uns immer in der Nacht von Donnerstag auf Freitag erscheint.

Darüber hat Bungie bereits gesprochen: Seit nunmehr 3 Wochen läuft diese Info-Offensive und das Studio hat bereits wichtige Probleme wie Loot-Ungleichgewicht, Cheater, das Season-Modell oder auch die nervtötenden Bounties adressiert. Wir fassen hier das wichtigste für euch zusammen:

Zwei Lager bilden sich in der Community

Die Community sieht den plötzlich erhöhten Redebedarf gespalten

Die Kommunikation-Offensive läuft also und geht auch in dieser Woche weiter. Doch was sagen die Spieler dazu? Wie kommt das Ganze bei der Community an?

Viele haben sich genau das gewünscht: Viele Spieler finden die erhöhte Gesprächsbereitschaft und die nun offeneren Worte Bungies richtig gut.

Genau so, wie es in den letzten Wochen gelaufen ist, haben sich das viele schon länger gewünscht. Zahlreiche Fans bitten deshalb, das aktuelle Niveau der Kommunikation und der Transparenz weiter aufrechtzuerhalten.

Das würde der Stimmung rund um das Spiel guttun und auch zu einem besseren Verhältnis zwischen Bungie und der Community beitragen.

Deshalb gibt es auch ordentlich Kritik: Doch längst nicht jeder ist über die aktuelle Kommunikations-Offensive erfreut, es gibt durchaus eine Menge Kritik – auch wenn man sich über die bisher angesprochen Themen und Pläne an sich durchaus freut.

So betonen zahlreiche Spieler, dass Bungie das Ganze nur aus einem Grund macht – nämlich wenn es ihnen ans Geld geht. So sei es bei Weitem nicht das erste Mal, das die Kommunikation kritisiert wird. Und es sei auch nicht das erste Mal, dass man offener in Bezug auf die Gesprächsbereitschaft wird und diese dann hochfährt. Das war bei den beiden ersten DLCs, bei Forsaken, dem Annual Pass und auch bei Shadowkeep schon der Fall gewesen.

Dieses Phänomen, so die Kritik, sei regelmäßig vor neuen Releases zu beobachten. Oder wenn es schon katastrophal kriselt und Spieler merklich das Interesse an Destiny verlieren, wie beispielsweise kurz nach dem Launch von Destiny 2. Von alleine würde sich da bei Bungie nichts bewegen.

Erst, wenn man den Spielern wieder etwas verkaufen möchte oder Geld verloren geht, tut sich etwas. Danach wird die Kommunikation aber schnell wieder auf das absolut notwendigste Minimum zurückgefahren. Dieses Muster hätte seine Wurzeln schon in Destiny 1 und zieht sich auch durch die ganze Geschichte von Destiny 2.

Auch die Aussagen seien dabei im Prinzip immer wieder dieselben. Wir hören euch, alles wird besser, alles wird awesome. Dabei gehe es Bungie nicht um die Community oder eine bessere Kommunikation, sondern nur um eins – Geld.

Was sagt ihr? Was denkt ihr über diese Angelegenheit? Freut ihr euch über die nun regelmäßigen Infos und seid froh, dass endlich wichtige Themen behandelt werden? Oder seht ihr das genau so oder ähnlich wie die Kritiker? Würdet ihr euch dauerhaft ein solches Maß an Kommunikation wünschen?

