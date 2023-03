Das Spiel mit dem größten Preispool im gesamten Gaming hat gerade 46 Profis gebannt – 21 davon lebenslang

DOTA 2 ist eines der größten Spiele im E-Sport. Vergangene Woche haben Valve und Perfect World Esports insgesamt 46 E-Sportler gebannt. Es erwischte 2 ganze Teams und 21 Spieler wurden lebenslang gesperrt.

Um welches Spiel geht es?

DOTA 2 ist ein Free2Play-MOBA, das von Valve entwickelt und auf Steam vertrieben wird.

„The International“, die Weltmeisterschaft von DOTA 2, hat jährlich einen Preispool mit zweistelligen Millionenbeträgen und gilt als das Spiel mit den höchsten Gewinnen.

The International 2021 gilt mit 40 Mio. US-Dollar als das E-Sport-Turnier mit dem bislang größten Preispool aller Zeiten.

Das „The International 2022“ hatte einen Preispool von 18,9 Millionen US-Dollar. Das Siegerteam „Tundra Esports“ gewann davon 8,5 Millionen US-Dollar. Mit dabei war der deutsche Profi Leon „Nine“ Kirilin.

Was ist das für ein Bann? Perfect World Esports ist der chinesische Partner von Valve, um den E-Sport von DOTA 2 und CS:GO in China auszutragen. Am vergangenen Donnerstag, dem 09. März 2023, verkündete Perfect World Esports auf Twitter, dass eine Liste von DOTA 2-E-Sportlern für Turniere von Valve und Perfect World Esports gebannt wurden.

Warum wurden die Spieler gebannt? Einen spezifischen Grund, weshalb die Spieler gebannt werden, nannten Valve und Perfect World Esports nicht.

In der Mitteilung auf Twitter schrieb Perfect World lediglich, die Spieler seien „aufgrund von Verletzungen der E-Sports-Integrität“ gesperrt.

Ganze Profi-Teams gebannt

Welche Spieler wurden wie lang gebannt? Insgesamt wurden 46 Spieler gebannt, davon erwischte es laut PC Gamer 21 Profis lebenslang. Außerdem erhielten 13 Spieler einen 2-Jahres-Bann. Die verbleibenden 12 Spieler wurden „nur“ für ein Jahr gesperrt.

Bei den Banns erwischte es zwei chinesische Teams besonders hart, die noch Ende Februar/ Anfang März an dem Major-Turnier in Lima teilnahmen – EHOME und Knights/Antarctic Penguins (via dota2.com)

Die Knights haben kurz vor dem Major in Lima fast ihr gesamtes Team ausgetauscht und vier von fünf Spielern ersetzt. Lediglich Xiao „XCJ“ Chaojian blieb dem Line-up erhalten. Obendrein änderte das Team seinen Namen von „Knights“ zu „Antarctic Penguins“.

EHOME: Drei Spieler erhielten einen Zwei-Jahres-Bann, ein Spieler ist ein Jahr gesperrt und der fünfte Spieler ist lebenslang von der Teilnahme an Turnieren ausgeschlossen.

Knights/ Antarctic Penguins: Sowohl die vier neuen Spieler als auch das alte Team wurden ebenso wie der verbleibende XCJ gesperrt. Die 4 ehemaligen Knights-Spieler, die zuletzt unter dem Team „Solitude“ (ehemals „Dawn Gaming“) aufliefen, wurden permanent gebannt. Von den vier neuen Spielern wurde einer permanent gesperrt, zwei für 2 Jahre und einer für ein Jahr.



Die 46 gebannten E-Sportler stehen mit ihrem Schicksal allerdings nicht alleine dar. Erst Ende Februar sperrte Valve über 40.000 Cheater in DOTA 2.

