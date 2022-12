DOTA 2: Idiotische Idee ruiniert 10 Karrieren von Profis auf einen Schlag

Das MOBA Dota 2 hat eine große E-Sport-Szene mit vielen Profi-Spieler überall auf der Welt. Es gibt sogar die „Dota 2 Champions League Seasons“. Zwei Teams standen sich jedoch etwas zu Nahe und eine blöde Idee führte nun zu permanenten Account-Sperren von 10 Profis.

Am 18. Dezember 2022 gab die PGL bekannt, dass Dota-2-Entwickler Valve insgesamt 10 Profis aus dem aktuellen Spielbetrieb permanent gebannt hat. Die PGL ist Veranstalter großer E-Sport-Events und kündigte damit auch an, dass sie die Spieler ebenfalls sperren werden:

Es handelte sich dabei um Spieler der Teams „Luna Gaming“ und „S9“. Als Grund wurde genannt: Account-Sharing und dass man sich als eine Person ausgegeben hätte, die man gar nicht ist.

Nun haben die Spieler „Koma“ von Luna Gaming und „SuperNova“ von S9 in einem Video Stellung zu ihren Sperrungen bezogen und es stellte sich heraus: Was als Witz und idiotische Idee begann, haben die Spieler durchgezogen und dafür am Ende ihre Sperren kassiert.

Luna Gaming übernahm ein Match von S9 und sie spielten mit den Accounts des anderen Teams.

Dota 2: Blöder Scherz zerstört Profi-Karrieren

Das Video mit der Stellungnahme von Koma und SuperNova war auf Russisch (via youtube.com). Die Seite cyber.sports.ru hat das Video komplett transkribiert (via cyber.sports.ru).

Wie kam es zu den Sperren? Das Team Luna Gaming hatte sich in der aktuellen Dota-Season bereits für die Play-offs qualifiziert. Ein Erfolg, doch das Team war etwas geknickt, weil man dadurch in nächster Zeit weniger Spiele hätte.

Auf der anderen Seite stand S9. Die übernahmen den Gruppenplatz von Luna Gaming, konnten aber nicht so richtig überzeugen und waren auch schon der Meinung, dass sie im aktuellen Turnier nichts reißen könnten.

Die beiden Teams kennen sich und als man gemeinsam auf einem Discord-Server saß, kam aus Scherz eine Idee auf: Die Spieler von Luna Gaming sollten Matches von S9 übernehmen.

Nach einigem Hin und Her haben es die Spieler dann durchgezogen. Luna Gaming würde bei Erfolg die Hälfte vom Preisgeld erhalten und sie könnten sogar noch trainieren.

So übernahm Luna Gaming ein Spiel von S9 gegen NO SORRY. Doch schon nach dem ersten Match wollte das Team NO SORRY nicht weiterspielen. Ein Spieler hatte einen Tipp bekommen – da ging es darum, dass das Gegner-Team einen Beobachter bei NO SORRY hätte und dass die gegnerischen Spieler nicht die sind, für die sie sich ausgeben.

Nova und Koma beteuern, dass es keinen Beobachter gegeben hätte. Doch der Spielertausch hat eben tatsächlich stattgefunden.

Durch die Gerüchte rund um den Spielertausch trat DOTA-Entwickler Valve auf den Plan. Obwohl die Spieler noch versucht haben, die entsprechenden Beweise zu löschen, fanden die Admins der Dota 2 Champions League letztlich die Wahrheit heraus und sperrten alle 10 beteiligten Profi-Accounts.

