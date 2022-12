DOTA 2: 20-Jähriger riskiert Profi-Karriere aus Geldgier, wird erwischt und hart bestraft – Jetzt bittet er Valve um Gnade

Valve hat beim MOBA DOTA 2 (Steam) zehn Spieler permanent gebannt, damit von allen Turnieren ausgeschlossen und ihre Profi-Karriere frühzeitig beendet. Einer der gebannten Spieler, der 20-jährige Russe Kamil „Koma“ Biktimirov, bittet um Gnade.

Das ist die Situation:

In DOTA 2 kam es bei einem Turnier zu Unregelmäßigkeiten: Einige Spieler haben mit fremden Accounts für andere Teams gespielt, in der Hoffnung, nicht entdeckt zu werden. Sie hofften, davon finanziell zu profitieren.

Valve hat daraufhin 10 Spieler, zumeist Russen, permanent für alle Turniere gesperrt: Damit ist ihre Profi-Karriere praktisch zu Ende. Wir haben auf MeinMMO darüber berichtet.

Für die Spieler war dieser permanente Bann ein Schock. Ihr Leben bricht mit dem Bann zusammen. Einige versuchen, ihrem Schicksal doch noch zu entgehen.

DOTA 2: Twitch-Streamer zündet sich für heißes Cosplay die eigenen Hände an – Bereut es sofort

“DOTA ist mein Leben”

Das sagt der prominenteste der gebannten Spieler: Der 20-jährige Russe Mail „Koma“ Biktimirov ist der bekannteste unter den gebannten Profis: Der Carry hat frisch bei Virtus.pro unterschrieben, einem erfolgreichen Team in DOTA 2. Er hat zugegeben für das Team Luna Gaming unter falschem Account angetreten zu sein.

In einem Statement sagt der 20-Jährige:

Heute hab ich die größte Lektion meines Lebens gelernt. Ich habe einen Fehler begangen, habe auf die Einflüsterungen anderer Leute gehört, ihnen geglaubt, und in einem offiziellen Match unter einem anderen Account gespielt, in der Hoffnung, Preisgeld aus dem Turnier zu gewinnen. Ich gebe meine Schuld voll zu und entschuldige mich bei der ganzen Community, vor allem bei den Fans von Virtus.Pro. Ich verstehe, wie sehr ich meinen Verein enttäuscht habe, aber ich kann es nicht ändern. Ich wollte wirklich für Virtus.pro spielen, also habe ich meine Fehler bei den Tests von VP verborgen, in er Hoffnung, es würde niemand herausfinden. Ich bin 20 Jahre alt. DOTA ist mein ganzes Leben und jetzt ist das am Ende und ich kann niemandem die Schuld geben, außer mir selbst. Ich stimme zu: Es sollte eine Strafe geben, aber ich bitte Valve, den Bann zu verringern. Ich will auf das Beste hoffen, aber ich akzeptiere jede Entscheidung, die Valve trifft.

Eigener Club distanziert sich von Profi: “Fataler Fehler”

Wie sieht es für ihn aus? Es sieht nicht gut aus, im Moment gibt es keine Äußerung von Valve.

Ein schlechtes Zeichen ist, dass sich sein eigener Club von ihm distanziert. Der CEO von Virtus.pro, Nikolai Petrossian, hat in einem Statement gesagt, er sei „entsetzt und traurig“, dass einer seiner Spieler auf der Liste zu finden ist. Er verurteilt dieses Verhalten zutiefst. So ein Verhalten würde das Vertrauen in den E-Sport beschädigen. Er hoffe, diese harten Strafen seien eine Lektion für alle.

Der CEO erwähnt, dass Kamo diese “fatalen Fehler” begangen hat, bevor er Virtus.pro beitrat.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Geldmangel bei unterklassigen DOTA-Pros offenbar ein großes Problem

Wie sehen es die anderen gebannten Spieler? Die bereuen es offenbar wie Koma. Ein anderer der gebannten Spieler, Yaroslav „Limitless“ Parshin, sagt, die ganze Situation sei ein dummer Fehler gewesen, der aus Geldgier resultiere.

Hinzu käme, wie hart es sei, ein Leben zu führen, bei dem man darauf angewiesen sei, Preisgelder zu gewinnen. Das sei ein ganz anderes Leben als es die erfolgreichen Profis im Tier 1 führen:

Ich werde nicht versuchen, das Leben eines normalen Spielers im Tier 2 oder 3 genau zu beschreiben. Aber in Kürze: Es ist ein konstanter Mangel an Geld da, man überlebt von Zahltag zu Zahltag. Yeah, das ist nicht wie das gern gezeigte Bild, wenn Spieler tausende Dollars heraushauen und sich neue Autos und Wohnungen kaufen. Manchmal hatten wir einfach nichts zu essen. Es ist echt hart, ein Profi zu sein, außer du bist im Tier 1. All das entschuldigt unser Verhalten nicht, aber vielleicht versteht ihr unsere Handlungen besser.

Was Limitless sagt, deckt sich mit vielen Berichten von E-Sportlern: Zwar gibt es bei Profis eine dünne Oberschicht, die offenbar gut vom E-Sport leben kann, aber darunter, in den kleineren Liegen, herrschen Mangel und oft sogar Verzweiflung:

LoL: Legendärer russischer Spieler (29) will Familie ernähren, unterschreibt bei kleinem Team – Ist jetzt verzweifelt