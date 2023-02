Steam: Valve stellt Cheatern eine Falle in DOTA 2 – Mehr als 40.000 tappen rein, werden permanent gebannt

Damit ihr gut in New World einsteigen könnt, haben wir 5 nützliche Tipps für euch im kurzen Video zusammengestellt.

Sons of the Forest ist das meisterwartete Survival-Game auf Steam – Alle Infos in 2 Minuten

Dota 2 ist ein MOBA, das auf der erfolgreiche Warcraft 3 Mod "Defence of the Ancients" basiert. Aus der Vogelperspektive wird ein Held gesteuert, der zusammen m...

Valve betont: DOTA mache am meisten Spaß, wenn es fair ist und ein Sieg durch Geschick und Ausdauer errungen wird. Man werde auch in Zukunft Exploits aufspüren und entfernen – Cheater würden gebannt werden. Das gelte auch für Profi-Spieler, die man von allen Wettbewerben bei Valve ausschließt.

Sons of the Forest ist das meisterwartete Survival-Game auf Steam – Alle Infos in 2 Minuten

Insert

You are going to send email to