Cyberpunk 2077: Eine Mission traumatisiert gerade tausende Spieler, weil sie sich wie ein echter Horrorfilm anfühlt

Die Mission “Somwhat Damaged” in Cyberpunk 2077 Phantom Liberty traumatisiert aktuell tausende Spieler. Was eigentlich eine relativ selbsterklärende Flucht-Quest sein sollte, entpuppt sich nämlich schnell als absoluter Horrortrip, inspiriert durch einige der besten Horror-Filme aller Zeiten.

Achtung Spoiler: Im Folgenden lest ihr Spoiler zur Geschichte von Phantom Liberty, der Erweiterung zu Cyberpunk 2077.

Worum geht es in Somewhat Damaged? Die Mission folgt auf “Black Steel in the Hour of Chaos”, wenn ihr euch in “Firestarter” auf die Seite von Solomon Reed geschlagen habt. Eure neue Aufgabe ist es, Songbird an der Flucht zu hindern und sie lebend in die Obhut der NUSA zu übergeben.

Songbird hat aber keinerlei Interesse daran, mit euch mitzugehen und flüchtet mit einem gestohlenen MaxTac-Transporter durch die Wand. Ihr folgt ihr mit eurem V und untersucht die Gegend.

Was macht die Mission so traumatisch? Während ihr Songbirds Spuren folgt, habt ihr einen eigenen Verfolger an den Fersen: ein spinnenförmiger Cerberus Roboter. Ihr versucht also in düsterem Dämmerlicht eure Aufgaben zu erledigen, müsst aber jederzeit mit einem unvermittelten und tödlichen Besuch des Cyborgs rechnen.

Die Mischung aus bedrückenden und engen Umgebungen gepaart mit dem Zeitdruck und der immerwährenden, aber nicht abschätzbaren Gefahr durch den Cyborg machen aus der einfachen Verfolgungsmission einen absoluten Horror-Trip.

Zwar hilft euch Songbird hier und da aus, aber sonst bleiben euch nur eure Instinkte, um zu überleben. Der Roboter macht sich durch trippelnde Schritte und ein Glitchen in eurem Interface bemerkbar. Solltet ihr aber versuchen euch zu verstecken, kann auch das schlecht für euch enden: Das Missionslevel umfasst viele vermeintliche Verstecke und Sackgassen, die der Roboter patrouilliert.

reddit-User über die neue Cyberpunk 2077-Mission: “Ich hab mir in die Hose gemacht”

Die Community feiert die Mission, obwohl oder genau, weil sie ihnen wirklich Angst macht. Mehrere reddit-User ziehen direkte Vergleiche zum Videospiel Alien Isolation. Ein anderer vergleicht die Mission mit dem 1994 erschienenen Horror-Film Death Machine.

Zumeist sind die User allerdings froh darüber, die Mission hinter sich gebracht zu haben. Viele schreiben, sie hätten sie nicht gemacht, wenn sie gewusst hätten, dass sie sich durch ein Horror-Level arbeiten müssen. Wieder andere berichten von Kopfschmerz und dem starken Bedürfnis nach einer Pause.

Habt ihr die Mission “Somewhat Damaged” schon hinter euch gebracht? Wenn ja, wie ist es euch ergangen? Oder habt ihr euch in “Firestarter” für Songbird entschieden? Wir freuen uns auf euer Feedback.

