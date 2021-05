Conan Exiles verkündet endlich Release-Datum der Erweiterung Isle of Siptah

Das Survival-MMO Conan Exiles bekommt mit Isle of Siptah eine große Erweiterung, die richtig viel neuen Content bringt. Schon seit einigen Monaten befindet sie sich im Early Access, doch nun steht endlich das offizielle Release-Datum fest. Außerdem hatte der Entwickler Funcom eine weitere Überraschung parat.

Wann erscheint Isle of Siptah? Der Release der Erweiterung für Conan Exiles ist am 27. Mai geplant. Dies wurde im Rahmen der Twitch Gaming Show verkündet. Isle of Siptah erscheint dann simultan für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S.

Schon am 15. September startete die Erweiterung in den Early Access, kam Anfangs jedoch nicht gut an. Seitdem gab es aber stetige Verbesserungen, die MeinMMO-Autor Benedict Grothaus in einem Artikel ausführlich zusammengefasst hat: Wir haben den neuen DLC von Conan Exiles gespielt und er wird besser als befürchtet.

Was wurde noch verkündet? Neben der neuen Erweiterung gab es auch eine Ankündigung zum Grundspiel von Conan Exiles. Das soll zukünftig Teil vom Xbox Game Pass werden.

Das genaue Datum dafür soll in Kürze bekanntgegeben werden.

In einem neuen Trailer auf YouTube wurden zudem die Features von Isle of Siptah nochmal genauer vorgestellt:

Dank NPC-Fraktionen wird Isle of Siptah besser als gedacht

Was bietet Isle of Siptah? Das Hauptfeature der Erweiterung ist die riesige neue Map, auf der ihr euch austoben könnt. Darin erwarten euch:

Ein Sturm-Event, das immer wieder vom Zentrum der Karte ausgeht und besondere Monster erscheinen lässt

Die Fluten, ein besonderes Event, durch das sich Portale öffnen und Menschen auf die Karte strömen, die ihr dann versklaven könnt

Die Vaults, eine Art Dungeon mit besonderen Belohnungen

Neue Bau-Sets, Waffen, Rüstungen und Reittier-Optionen

Anfangs war die neue Karte sehr leer, doch mit dem Patch 2.4 wurden einige Kritikpunkte angegangen, darunter neue NPC-Camps und 3 NPC-Fraktionen, die um die Vorherrschaft kämpfen.

Außerdem wurden neue Werkbänke, verbesserte Vaults und Angriffe, die aus dem Sprint heraus genutzt werden konnten, eingeführt. Auch einen Offline-Modus für Singleplayer soll es zukünftig geben.

Diese vielen Änderungen machen Isle of Siptah für viele nun deutlich interessanter. Am 27. Mai erfahren wir dann, wie gut die neue Erweiterung tatsächlich ankommt. Insgesamt allerdings gehört Conan Exiles für uns auf MeinMMO zu den besten Survival-Spielen, die es derzeit auf dem Markt gibt. Einige weitere starke Titel findet ihr hier:

