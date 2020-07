CoD Warzone: Cooler Sieg in Unterzahl – Vater gibt Tipps, Sohn räumt ab

Dieses Duo aus Vater und Sohn holt sich einen coolen 1v4-Sieg in Call of Duty: Warzone. So funktioniert Teamplay in Shootern – selbst, wenn einer schon erledigt wurde.

Um wen geht es? Auf dem Twitch-Kanal von FatherSonGaming spielt das Duo aus Vater und Sohn regelmäßig zusammen Spiele. Das können verschiedenste Games wie Call of Duty: Warzone, Call of Duty: Modern Warfare, Fortnite oder auch Destiny sein.

Mit einem besonderen Moment in CoD: Warzone machten die Spieler kürzlich auf sich aufmerksam.

„1 gegen 4“-Clutch in Warzone – So lief es

So lief das ab: Der Sohn des Duos, Jason, befand sich in einer schwierigen 1v4-Situation. Als feindliche Spieler gab es einen 3er-Squad und einen Solo-Spieler. Zu Beginn des gezeigten Clips wurde Jason schon umgehauen, konnte sich dann aber hinter einem Stein wiederbeleben und sollte schon kurz danach beweisen, wie talentiert er als Shooter-Spieler ist.

Zu seiner Hilfe war sein Vater direkt neben ihm im Raum. Der wurde zwar im gezeigten Match schon eliminiert, doch gab seinem Sohn Tipps. Während Jason sich wiederbelebte, erklärte der Papa „Ja, er rusht dich. Ich bin mir sicher.“ Dann gab er noch den Tipp, dass sein Sohn doch den Herzschlagsensor nutzen solle, um Gegner ausfindig zu machen. Das Teil zählt zu den besten taktischen Items in CoD Warzone.

Dann ging alles ganz schnell:

Jason hörte rechts neben sich Schüsse, zielte in die Richtung und konnte den ersten Gegner niederstrecken

Von seinem Heartbeat-Sensor-Einsatz wusste er, dass auf der linken Seite auch noch Gegner sind

Zwei Spieler sah er gleich auf der linken Seite, die er leicht ausknipste

Jetzt war da nur noch der Solo-Spieler – Den konnte Jason aus sicherer Deckung hinter einem Stein erledigen

Das Besondere? Zwar war sein Vater Bill nicht im Spiel dabei, um ihn zu unterstützen, half ihm aber mit Tipps. Der sagte nach dem Win: „Schön, endlich. Oh mein Gott. Sie haben sich gegenseitig angesehen, das war perfekt.“

Schön, wenn der eigene Vater oder ein anderes Familienmitglied nach einem Win so mit einem mitfiebert und sich freut.

Streams mit Vater und Sohn sind beliebt und treten auch im deutschsprachigen Twitch auf. Wir haben ein Vater-Sohn-Duo zu ihrem Twitch-Stream befragt und hakten auch bei Shootern, der USK und dem Alter des Sohnes nach.