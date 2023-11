CoD MW3 scheiterte bei den Kritikern, will mit Season 1 jetzt beliebten Spielmodus zurückbringen

CoD: MW3 ist am 8. November erschienen und hatte keinen guten Start. Viele Fans sind enttäuscht vom Spiel. Doch Call of Duty will mit neuen Inhalten und der Rückkehr einem bei Fans beliebten Spielmodus in Season 1 das Ruder drehen.

CoD: MW 3 hat den schlechtesten Start der Reihe. Viele Fans und Kritiker sind enttäuscht vom Spiel und das spiegelt sich auch auf Metacritic wider. Bei 58 Kritikern hat das Spiel einen Kritiker-Score von 55. Das ist der schlechteste Wert der Hauptreihe. (Stand: 18.11.2023)

Viele Fans stören die wenigen neuen Inhalte des Spiels und auch die Kampagne enttäuscht viele Spieler. Aber noch in diesem Jahr soll Season 1 von MW3 erscheinen und will neben neuen Inhalten und Maps auch den beliebten Gunfight 2v2 -Spielmodus wiederbringen.

Auf ihrem eigenen Blog kündigte Call of Duty schon ein paar neue Inhalte für Season 1 an. Ein genaues Startdatum ist noch nicht bekannt, die Season soll aber noch im Dezember dieses Jahres starten. Die angekündigten Inhalte sollen aber nur ein kleiner Teil der kommenden Neuerungen sein.

Für MW3 sollen neue Spielmodi in Season 1 erscheinen und der erste ist ein Fan-Favorit. Gunfight soll zurückkehren und euch wieder 2v2-Action bieten. Damit einhergehend sollen bekannte Maps für den Modus zurückkehren. Welche das sind, ist noch nicht bekannt, die neue Map Training Facility wurde für den Modus aber angekündigt.

Für die 6v6-Modi werden 3 neue Maps erscheinen:

Die Map Meat, dessen Herzstück ein großes Schlachthaus in der Mitte der Map ist

Greece ist eine Küstenstadt voller griechisch-angehauchter Häuser und Umgebung

Rio verfrachtet euch in bunte, enge Straßen und in ein nobles Einkaufszentrum

Meat und Greece sollen direkt zum Start der Season erscheinen, Rio folgt dann im späteren Verlauf.

Auch der Zombiemodus erhält in Season 1 neue Inhalte. Dazu gehört Enter the Rift . Es soll eine neue Herausforderung im Endgame bieten, für Leute, die die saisonalen Missionen fertig haben werden. Neben einer neuen Waffe namens Friend Zone sollen auch neue Baupläne in den Modus hinzugefügt werden.

Das sind aber laut dem Blog nicht alle neuen Inhalte und in den kommenden Wochen soll Season 1 komplett präsentiert werden.

