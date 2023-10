CoD MW3: Alle Beta-Belohnungen in der Übersicht – So sichert ihr euch schnell den kostenlosen Skin

CoD: MW3 lässt euch in seiner Beta eine Vielzahl an kostenlosen Items erspielen, die nur zu diesem Zeitpunkt zu haben sind. Wir zeigen euch deshalb alle erspielbaren Belohnungen, wie ihr diese bekommt und welche Methode die schnellste ist.

Wann startet die Beta? Call of Duty: Modern Warfare 3 startete schon für PlayStation in die offene Beta, doch mit dem 14. Oktober sollen nun auch alle anderen Plattformen in den Shooter kommen können und das auch ohne eine Vorbestellung.

Die offene Beta für jeden Spieler soll dann bis zum 16. Oktober gehen. Nach diesen Terminen gibt es keine Möglichkeiten mehr an der Beta teilzunehmen, solltet ihr also die exklusiven Items der Beta erspielen wollen, ist dieses Wochenende die letzte Möglichkeit dafür. Wir zeigen euch nun alle Items, die ihr kostenlos aus der Beta für euren Account verdienen könnt.

CoD MW3: Alle Beta-Belohnungen in der Übersicht

Welche Items kann ich erspielen? In der Beta könnt ihr je nachdem wie weit ihr in eurem Rang aufsteigt bis zu 7 Belohnungen verdienen. Folgende lassen sich in den jeweiligen Stufen freischalten:

Emblem: Appetit: Angeregt Ab Level 2

Appetit: Angeregt Talisman: Operation BETA Level 7

Operation BETA Visitenkarte: Betatester Level 9

Betatester Waffensticker: MW3 BETA Level 11

MW3 BETA Großes Dekor: BETA-Erprobt Level 16

BETA-Erprobt Bauplan: BETA-Ripper Level 20

BETA-Ripper Jabber-Skin: Tester Level 30

Tester

Wie bekomme ich die Items schnell? Um die Items schnell zu verdienen, müsst ihr schnell an XP rankommen. Das heißt, ihr habt nur 3 Tage Zeit, um 30 Stufen zu erreichen. Die beste Möglichkeit an XP zu gelangen ist es Herrschaft oder Stellung zu zocken. Je nachdem ob ihr in einer Zone steht oder diese einnehmt, bekommt ihr mehrere XP-Päckchen hinterher geschmissen.

Zudem solltet ihr eure Abschussserien in Punkteserien umschalten, um durch verdiente Punkte im Match viele Abschussserien einsetzten zu können. In den Modi versucht ihr dann euren Aufgaben nachzugehen. Vernichtet Gegner, nehmt Zonen ein und haltet diese und nutzt eure verdienten Abschussserien.

Zusätzlich könnt ihr als kleinen Bonus die täglichen Herausforderungen abschließen. Sie geben euch pro Aufgabe zudem 2500 XP. Insgesamt müsst ihr, um Rang 30 zu erreichen, fast 300.000 XP sammeln.

Solltet ihr in Modi wie Abschuss bestätigt oder Team-Deathmatch hineingelangen, verlasst die Runde. Ihr verschwendet damit eure Zeit mit Modi, die viel zu wenig XP abgeben.

Wir wünschen euch viel Spaß in der Beta und hoffentlich konnten wir euch helfen. Habt ihr weitere XP-Tricks, schreibt diese gerne in die Kommentare!

