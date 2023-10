CoD MW3: 3 der besten Waffen der Beta mit Setup

Call of Duty: MW3 feiert dieses Wochenende seine offene Beta für alle Plattformen. Damit ihr wisst, welche Waffen die besten für schnelle Gefechte sind, haben wir euch 3 der besten Optionen mit Setup herausgesucht.

Welche Waffen gehören zu den Besten der Beta? In der Beta von MW3 könnt ihr aus 20 Waffen euer Setup bauen, um so eure Feinde in schnellen Kämpfen zu vernichten. Unter diesen Knarren verbergen sich 3 Waffen, die ihr unbedingt ausprobieren solltet. Folgende sind damit gemeint:

Wir haben uns verschiedene Content-Creator und Experten angeschaut, ihre Ergebnisse verglichen und aus diesen Erkenntnissen die drei Finalisten auserkoren. Wir zeigen euch nun das beste Setup der jeweiligen Waffen.

Bestes Setup für MCW

Griff: RB Rapidstrike Grip

RB Rapidstrike Grip Visier: MK.23 Reflector

MK.23 Reflector Lauf: 16.5″ MCW Cyclone Long Barrel

16.5″ MCW Cyclone Long Barrel Mündung: L4R Flash Hider

L4R Flash Hider Magazin: 40 Round Mag

Warum ist die MCW so stark? Die MCW besitzt fast keinen Rückstoß und ist vor allem auf mittleren sowie langen Distanzen eine starke Option, um Gegner mit präzisen Schüssen auszuschalten. Mit diesem Setup verschießt eurer Gewehr die Kugeln wie ein Laser.

Bestes Setup für MTZ-556

Griff: MTZ Dauntless Grip

MTZ Dauntless Grip Visier: MK.23 Reflector

MK.23 Reflector Lauf: MTZ Clinch Pro Barrel

MTZ Clinch Pro Barrel Unterlauf: Chewk Angled Grip

Chewk Angled Grip Mündung: Casus Brake

Warum ist die MTZ-556 so stark? Die MTZ verhält sich wie die MCW. Sie ist ein starkes und tödliches Gewehr mit einer etwas höheren Feuerrate, die jedoch mit den passenden Aufsätzen gut zu kontrollieren ist. Ob auf kurzen, mittleren oder langen Distanzen, die MTZ ist euer Begleiter für jede Situation.

Bestes Setup für die Striker

Griff: Tacgrip

Tacgrip Schaft: Lachmann MK2 Light Stock

Lachmann MK2 Light Stock Visier: MK.23 Reflector

MK.23 Reflector Lauf: Striker Long Recon Barrel

Striker Long Recon Barrel Unterlauf: Chewk Angled Grip

Warum ist die Striker so stark? Die Striker ist eine MP, doch kann im Gegensatz zu seinen Brüdern und Schwestern derselben Gattung auch auf mittlerer Distanz stark punkten. Ihr sucht eine aggressive Option, um im Nahkampf und engen Maps gut performen zu können? Dann ist Striker eure Wahl.

Wann startet die Beta in MW3? Die offene Beta für alle Plattformen startet am 14. Oktober und läuft dann bis zum 16. Oktober. Solltet ihr also nicht vorbestellt haben, ist dort die Chance an der Beta teilzunehmen, um die einmaligen Beta-Belohnungen einzukassieren.

Welche Waffen findet ihr, gehören noch in die Liste und welche Setups habt ihr zusammengebaut? Tauscht euch gerne in den Kommentaren mit anderen Fans aus!

