Über einen skurrilen Fehler berichtet nun ein Spieler in Call of Duty: Modern Warfare, den er auf der Map Tavorsk District erlebt hat. Dort war Glas nämlich nur aus einer Richtung kugelsicher.

Hier ereignete sich der Fehler: In einer Runde Ground War beherrschte ein Team alle Punkte und der betroffene Spieler spawnte in der Nähe von Punkt D in einem Kunstmuseum. Von dort aus schoss er dann auf die Gegner, die rund um Punkt D campten, durch eine Fensterscheibe.

Die Fensterscheibe fing allerdings seine Schüsse ab. Im Gegenzug konnte er aber von Gegnern getroffen werden.

Kugelsicheres Glas – Aber nur aus einer Richtung

Hier ist der Clip: Auf reddit teilte der betroffene Spieler das Video und scheint sichtlich genervt zu sein:

Mehrere vermeintlich direkte Treffer landete der Soldat, doch keiner der Schüsse kam an. Er schoss sogar vor sich auf den Boden und stellte fest, dass die Kugeln dort gar nicht ankamen.

Die Kugeln von den Gegnern hingegen kommen sehr wohl an. Wenig später wird er nämlich erledigt und zwar durch die Scheibe, die kugelsicher schien.

Wie reagieren Spieler auf diesen Clip? Es gibt viel Kritik an Infinity Ward und die zahlreichen Fehler, die sich eingeschlichen haben.

So heißt es beispielsweise von ChickenTeller auf reddit: „Ich schwöre, Activision muss wahrscheinlich alle Entwickler gefeuert haben und nur noch etwa 3 Leute müssen an dem Spiel arbeiten. Das ist die einzige Erklärung dafür, wie absolut hundsmiserabel dieses Spiel ist.“

Andere Spieler stimmen dem Clip zu. Sie haben an der Stelle ebenfalls das kugelsichere Glas angetroffen, was nur in eine Richtung hält.

Das bedeutet es jetzt für euch: Das Kunstmuseum rund um Flagge D auf der Map Tavorsk District solltet ihr also meiden. Der Fehler tritt offenbar nicht nur in diesem Clip auf, sondern für mehrere Spieler.

Die Stelle in Ground War solltet ihr aktuell eher meiden

Hierüber gibt es generell viel Kritik: Die letzten Wochen gab es immer wieder Glitches und Bugs, die das Spiel heimsuchten. Das sorgte für viel Unmut in der Community.

Nachdem viele dieser Fehler behoben wurden, schleichen sich nun weitere Bugs wieder ein. Das dürfte nicht für eine generelle Verbesserung der Stimmung sorgen.

