Mit Season 2 bietet für Call of Duty: Modern Warfare eine digitale 100 Dollar „Battle Pass“-Version an. Hier seht ihr, was das Bundle drauf hat.

Call of Duty: Modern Warfare geht in die zweite Season und macht Neueinsteigern ein verführerisches Angebot. Für 100 $/ 84,99 € bekommt ihr das digitale Spiel und einen Haufen Ingame-Items dazu.

Wir zerlegen das Bundle und schauen uns an, was ihr bekommt, was das alles Wert ist und ob sich die „Battle Pass“-Edition von Modern Warfare lohnt.

Edition mit Operator-Bundle, CoD-Points und Bauplänen

Das sind die Inhalte des Bundles für 84,99 € / 100 $

Das digitale Spiel

Operator-Pack 3 Operator-Skins (Otter, Wyatt, Grinch) 3 Waffen-Baupläne (Modell 680, HDR, 1911)

3 Waffen-Baupläne der digitalen Edition

3.000 CoD-Punkte

Wie viel würde das ohne Bundle kosten? Für den Preis der digitalen Version nehmen wir den Standard-Preis aus dem PlayStation-Store. Mittlerweile könnt ihr zwar auch gebrauchte Versionen deutlich günstiger kaufen, aber der ein oder andere wird dieses Online-Spiel auch gern mit einem Freund teilen wollen.

Spiel für 69,99 €

Operator pro Bundle um die 5,- €

3.000 CoD-Punkte um die 25,- € Macht zusammen ca. 100,- €



Die Werte für die anderen Inhalte sind geschätzt, da es weder ein Bundle im CoD-Shop gibt, mit denen ihr nur einen Operator mit einer Waffe kaufen könnt, noch ein CoD-Points-Paket mit 3.000 Punkten.

Die drei Waffenbaupläne der digitalen Edition bekommt ihr immer, wenn ihr das Spiel digital kauft, deswegen stehen die nicht mit in der Rechnung.

Obwohl diese Ausführung „Battle Pass“-Version heißt, ist der Pass nicht in dem Bundle enthalten. Den müsstet ihr euch also von den 3.000 Punkten kaufen, die mit im Bundle drinstecken. Hier findet ihr heraus, ob sich der Battle Pass für euch lohnt.

Season 2 bringt wieder einen Haufen neuer Inhalte und einen frischen Battle Pass. Hier seht ihr die Roadmap.

Bundle bringt am Start Vorteile und einzigartige Skins

Lohnt sich die Zusammenstellung? Gegenüber dem normalen Preis spart ihr hier schon mal 15,- €. Das Operator-Pack macht den Unterschied. Wenn ihr euch gerne mal ein bisschen Ingame-Währung für eure Spiele holt, bekommt ihr hier gleich ein paar Skins dazu geschenkt.

Für den Start ist dieses Bundle gar nicht so schlecht. Die Waffen-Baupläne geben euch gleich gute Knarren mit Aufsätzen in die Hand, ohne leveln zu müssen. XRK-Version der M4 ist echt stark für den Anfang, doch die gibt es auch mit der normalen digitalen Version.

Aktuell gibt es im PlayStation-Store sogar ein Sale und das Bundle ist für 67,99 € zu haben. Hier spart ihr dann insgesamt mehr als 30,- €.

Baupläne bringen direkt gute Waffen

Die M1A4 in der XRK-Ausführung bringt euch gleich eine der besten Waffen im Spiel.

Was machen die Waffen-Baupläne? Normalerweise schaltet ihr die Waffen mit eurem Level frei. Am Anfang habt ihr in jeder Waffenklasse nur ein Schießeisen zur Verfügung.

Mit den Bauplänen habt ihr einen kleinen Vorteil, denn ihr könnt direkt Waffen und Aufsätze verwenden, die ihr noch gar nicht nutzen könntet. Das Bundle gibt euch gleich ein Sturmgewehr und ein starkes Sniper in die Hand.

Die Baupläne in diesem speziellen Bundle sind dazu einzigartig und nur darüber zu erhalten. Hier ein Guide, wie ihr die Waffen-Baupläne einsetzen könnt.

Operator-Skins bringen direkt gutes Aussehen

Was bringen die Operator-Skins? Im Gegensatz zum Vorgänger bringen die Operator bei Modern Warfare keinen Vorteil. Das sind also reine Skins für die Spielfigur. Durch die unterschiedlichen Größen wirkt es zwar so, als hätten die Skins andere Hit-Boxen, doch auch hier gibt es keinen Unterschied.

Am Anfang habt ihr eigentlich nur Zugriff auf die Standard-Skins, doch wenn ihr bereits Skins für einen Operator habt, bekommt ihr den gleich mit obendrauf. Das Bundle erspart euch also auch das Freischalten von 3 Operatorn.

Die restlichen Operator schaltet ihr übrigens über die Kampagne, den Koop-Modus „SpecOps“ oder im Shop mit CoD-Points frei.

Seid ihr neu dabei? Wir haben eine Menge Guides, Tipps und Builds auf unserer Seite, mit denen euch der Einstieg gut gelingen kann.

Modern Warfare kann vor allem am Anfang richtig fies werden. Mit den richtigen Waffen und ein paar Tipps, kriegt ihr das aber locker hin.