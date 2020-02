Wollt ihr auf der PS4 passend zum Beginn der neuen Season 2 bei Call of Duty: Modern Warfare einsteigen? Dann solltet ihr euch dieses Angebot im PlayStation Store genauer anschauen. Dort ist alles für einen perfekten Einstieg dabei.

Was hat es mit dem neuen Angebot auf sich? Bei Call of Duty: Modern Warfare startet am 11. Februar die neue Season 2. Wer generell mit dem Gedanken spielt, neu einzusteigen oder passend zur neuen Saison nun durchstarten will, für den lohnt sich jetzt ein Blick in den PlayStation Store.

Denn dort gibt es 20 % Rabatt auf die Call of Duty®: Modern Warfare® – Battle Pass Edition. Damit könnt ihr euch neben dem Spiel selbst auch gleich den neuen Battle Pass für die Season 2 sichern.

Ihr wollt bei Modern Warfare einsteigen? Das ist das perfekte Angebot für euch

Wieviel kostet das Ganze? Die Call of Duty®: Modern Warfare® – Battle Pass Edition kostet im PS Store aktuell 67,99 €. Regulär zahlt ihr im PlayStation Store für dieses Bundle 84,99 €. Ihr spart also 20 %.

Das Angebot im PS Store findet ihr hier:

Beachtet: Dieses Angebot ist noch bis zum 20. Februar im PS Store verfügbar.

Was genau steckt in diesem Bundle? Die Battle Pass Edition von Call of Duty Modern Warfare umfasst neben dem digitalen Grundspiel auch noch folgende Inhalte:

Die 3 Operator-Packs „Gut getarnt“, „Besatzung entbehrlich“ sowie „Rufzeichen War Pig“. Damit bekommt ihr sofortigen Zugriff auf 3 exklusive Operator-Skins (Otter, Wyatt, Grinch) sowie 3 Waffen-Baupläne (Modell 680, HDR, 1911)

XRK-Waffenpaket mit 2 Waffen-Bauplänen

Ein Waffenbauplan (Messer) der digitalen Edition

3.000 CoD-Punkte

Baupläne sind spezielle Waffen-Versionen von Grund-Waffen aus dem Spiel, die bereits mit einem eigenen Mix von Aufsätzen und Perks ausgerüstet sind und eine besondere Optik aufweisen. Mehr dazu erfahrt ihr hier: CoD Modern Warfare: So nutzt ihr die Baupläne und Waffenkammer richtig

Und wo bleibt nun der Battle Pass? Der Battle Pass selbst ist nicht enthalten, stattdessen bekommt ihr die 3.000 CoD-Points. Doch das hat einen Grund.

Mit dem Battle Pass können in einer Saison zusätzliche, meist kosmetische Items wie Visiten-Karten oder neue Skins freigespielt werden. Doch auch Bonus-XP-Token, neue Waffen oder Baupläne sind im Battle Pass erhalten.

Grundsätzlich ist der Battle Pass dabei kostenlos für alle Spieler. Gameplay-relevante Dinge wie neue Basis-Waffen sind für alle kostenfrei – unabhängig vom Kauf. Doch wollt ihr mehr coole Prämien, müsst ihr ihn kaufen.

Der Pass gliedert sich in 2 Belohnungszweige:

Premium-Version: Hier erhaltet ihr sofort einige kosmetische Items wie beispielsweise einen neuen Operator aber XP-Token oder eine Uhr. In 100 Stufen könnt ihr euch dann durch das Leveln des Battle Pass auf jeder seiner Stufen eine weitere Prämie erspielen.

Gratis-Version: Darauf haben alle Besitzer von CoD-Modern Warfare Zugriff. Auch hier gibt es 100 Stufen, doch nur wenige davon bieten Prämien.

Den Battle Pass kann man dabei in 2 Ausführungen erwerben:

1.000 CoD-Punkte für die reguläre Version

2.400 Punkte als Bundle mit sofortigen Stufenfreischaltungen. Ihr könnt euch also umgehend 20 weitere Tiers und somit auch Belohnungen des Battle Pass freischalten – eine Art Abkürzung.

Die 3.000 CoD-Punkte anstelle des Battle Pass lassen euch also die Freiheit zu wählen, welche Ausführung des Battle Pass ihr euch holen wollt.

Deshalb lohnt sich dieses Angebot für Einsteiger: Wollt ihr bei Modern Warfare einsteigen und viel Zeit investieren, dann lohnt sich dieses Bundle durchaus.

So bekommt ihr nicht nur einige coole Skins aus den Packs sowie zahlreiche Cosmetics, Boosts und weitere zusätzliche Belohnungen aus dem Battle Pass – eure ausgegebenen CoD-Punkte könnt ihr durch den Kauf des Battle Pass dann teils oder sogar komplett refinanzieren.

Denn levelt ihr den gekauften Battle Pass komplett auf, so erspielt ihr euch am Ende auch insgesamt 1.300 CoD-Points, die ihr dann beliebig ausgeben könnt – beispielsweise auch für einen neuen Battle Pass in der nächsten Saison.

So wird die CoD Modern Warfare Battle Pass Edition bewertet:

4 von 5 Sternen bei 140 Bewertungen im PS Store

Fazit: Alle, die wirklich intensiv mit Modern Warfare loslegen wollen, auf coole Cosmetics stehen und sich die ganzen zusätzlichen Premium-Belohnungen des Battle Pass krallen wollen, erhalten mit der Battle Pass Edition das perfekte Bundle zum Einstieg. So könnt ihr euch schon von Beginn an mit zusätzlichen Individualisierungsmöglichkeiten von der Masse abheben.

Mehr zu der Call of Duty®: Modern Warfare® – Battle Pass Edition erfahrt ihr hier: CoD MW bietet „Battle-Pass“-Edition für 100$ an – Was gibt’s für euer Geld?

Das erwartet euch aktuell bei CoD Modern Warfare: Am 11. Februar um 19:00 Uhr deutscher Zeit startet bei Call of Duty: Modern Warfare die neue Season 2 – mit einem neuen Battle Pass und vielen neuen Inhalten.

Unter anderem erwarten euch neue Karten, Modi, Charaktere und Waffen. So kommt beispielsweise der Kult-Charakter Ghost ins Spiel, der beim Kauf des Season 2 Battle Pass umgehend freigeschaltet wird, oder die beliebte klassische Karte Rust.

Hier könnt ihr euch den Trailer zur neuen Season 2 anschauen:

Weitere Details könnt ihr diesem großen Übersichtsartikel entnehmen: CoD MW: Season 2 vorgestellt – Diese Inhalte erwarten euch heute zum Start

Hier könnt ihr aktuell noch im PS Store sparen: