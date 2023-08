Das neue Call of Duty für 2023 nennt sich Modern Warfare 3 und startet seinen Reveal am 17. August. Wir zeigen euch hier, wie ihr bei der Enthüllung dabeisein könnt und wann sie startet.

Was ist das für ein Reveal? Gespannt wartet die Community auf die Enthüllung des neuesten Teils in der Call-of-Duty-Serie. Mit einem Live-Event will man das Sequel innerhalb von CoD Warzone zum ersten Mal seinen Spielern zeigen.

Wir zeigen euch in der Übersicht alles zum Live-Event zu Modern Warfare 3. Mit Datum, Zeit und wie ihr daran teilnehmen könnt.

Live-Event zu Modern Warfare 3 – Start, Inhalte

Wann ist das Event? Am 17. August 2023.

Um wie viel Uhr ist der Reveal? Um 19:30 Uhr startet das Event in Warzone 2.

Wie nehmt ihr beim Event teil? Die Enthüllung von Modern Warfare 3 wird als temporäres Zeit-Event in Warzone verfügbar sein. Wenn ihr euch am 17. August einloggt, findet ihr das zeitlich begrenzte Event „Belagerung der Shadows“. Spielt diesen Modus, um am Event teilzunehmen.

Was steckt drin? In der Erklärung der Entwickler heißt es zum Inhalt: „Schließt euch der Shadow Company an, stellt euch den Konni-Streitkräften, sichert chemische Waffen, bevor es zu spät ist, und holt euch zahlreiche Belohnungen.“

Wer will, kann in dem Spielmodus weitere Ziele abschließen und sich damit Objekte freizuspielen. Darunter eine neue Basiswaffe, die dann direkt in Warzone, Warfare 2 und schließlich auch in Warzone 3 verfügbar sein wird.

Seht hier den Reveal-Trailer von Modern Warfare 3:

Was wissen wir zu Modern Warfare 3? Wie das Team von Activision bestätigte, werdet ihr einen großen Teil eurer Käufe, Operators, kosmetische Items und sogar Waffen-Level mit ins neue Spiel übernehmen können.

Eine positive Nachricht für die Community, die in den letzten Monaten etliche Inhalte in Modern Warfare 2 und Warzone freigespielt hat.

Was erwartet ihr von dem Reveal des Spiels? Habt ihr große Hoffnungen?

Modern Warfare 3 soll kein DLC von CoD MW2 sein: Unser Autor Maik findet, dass der Trailer das Gegenteil beweist.