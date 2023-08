Data Miner enthüllen Reveal-Date, Artwork und Waffen für das neue CoD: Modern Warfare 3

Das Update zur neuen Season 5 in Call of Duty: Modern Warfare 2 und Warzone brachte nicht nur neue Inhalte ins Spiel, sondern offenbar auch einen Hinweis auf den Nachfolger.

Wann soll MW3 enthüllt werden? Der Reveal von Call of Duty: Modern Warfare 3 soll voraussichtlich am 17. August 2023 stattfinden. Activision Blizzard hat das Datum bislang nicht bestätigt, es ist allerdings bereits bekannt, dass der Reveal als Event in Season 5 von Warzone stattfinden soll.

Woher stammen die Informationen? Data Miner fanden die Informationen zum Reveal von Modern Warfare 3 im Patch von Season 5 (via Twitter). Bedenkt dabei, dass es sich hierbei nicht um offizielle Informationen handelt.

Auf dem offiziellen Twitter-Kanal hatte man in der Nacht des 2. August 2023 angekündigt, Key Art und mehr in der kommenden Woche bekannt zu geben.

Entwickler nehmen Mega-Leak mit Humor

Was ist sonst noch bekannt? Bislang wusste man recht wenig über Call of Duty 2023. Lange wurde sogar vermutet, dass es sich um gar kein eigenständiges Premium-CoD handeln würde. Mittlerweile wurden zahlreiche Informationen geleakt (via GameStar).

Wie wird Modern Warfare 3 aussehen? Bereits im Vorfeld war bekannt, dass das Farbschema von grün auf rot wechseln soll. Nachdem das Logo bereits durch eine Promo-Aktion von Monster Energy geleakt worden war, erlauben die Data Miner nun einen Blick auf das voraussichtliche Key-Art mit dem bärtigen Captain John Price (via imgur).

Die Verantwortlichen nahmen den Leak mit überraschend viel Humor und lieferten Spielern einen eigenen Vorgeschmack auf ihre künstlerischen Fähigkeiten:

Wann kommt Modern Warfare 3? Auch hier ist noch kein offizielles Datum bekannt, laut Insider Tom Henderson können sollten sich Fans den Herbst im Kalender markieren (via Insider Gaming).

So soll die Beta für PlayStation vom 6. bis zum 10. 2023 Oktober laufen, die übrigen Plattformen müssen sich bis zum 12. Oktober gedulden und können sich dann bis zum 16. Oktober austoben. Der Vorab-Zugang zur Kampagne soll am 2. November 2023 folgen, für alle anderen soll es am 10. November losgehen.

Andere Entwickler verstehen in Sachen Datamining sehr viel weniger Spaß:

