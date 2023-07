„Was zum Teufel mache ich hier?“ – CoD-Fans kaufen sich eine Xbox, weil die alten Spiele wieder laufen

Die Xbox Series S/X lockt dieses weniger mit exklusiven Spielen, die viele Konsolen verkaufen können. Doch plötzlich kaufen sich aber viele Spieler eine neue Xbox und das gar nicht, um neue Spiele zu zocken, sondern die alten CoDs.

Was hat Microsoft gemacht? Wenn es um die Beliebtheit der Konsolen geht, dann hat die PS5, was verkaufte Einheiten angeht, der Xbox viel voraus. Mehr Leute kauften Sonys neuste Konsole. (via Statista) Vor ein paar Wochen fingen viele Spieler aber plötzlich wieder an, alte CoD-Teile auf der Xbox zu spielen. Auch in den Topsellern der Xbox-Charts tauchten Spiele wie MW3 oder Black Ops 2 wieder auf.

Microsoft hat die Server dieser Spiele wiedereröffnet, wodurch sie alle wieder spielbar sind und viele die neue Chance nutzen, die alten Klassiker wieder anzuwerfen. Noch im März klagten viele Spieler nach der Schließung von Fan-Servern über den schlechten Status der offiziellen Server.

Was zum Teufel mache ich hier?

Das macht Xbox sogar besser als die PS5. Viele Spieler kaufen sich jetzt die neuen Xbox-Konsolen für die alten CoDs, denn die Server-Verbesserungen betreffen nur die Xbox-Konsolen. Auch die spanische CoD-Ikone TheGrefg ist davon angetan und twittert dazu: Was zum Teufel mache ich hier, wenn ich 2023 die Xbox kaufe, um die alten CoDs zu spielen … (via Twitter)

Beide Konsolen haben zwar eine Abwärtskompatibilität, aber die PS5 kann nur PS4-Spiele und ein paar neuveröffentlichte Klassiker im Store abspielen. Auf der Xbox Series X|S könnt ihr einige Spiele von der Xbox 360 oder sogar originalen Xbox spielen. Dies mit verbesserter Auflösung und einem FPS-Boost.

Auch der günstige Preis der Xbox Series S überzeugt viele, die nur die alten CoDs wieder zocken wollen, wahrscheinlich auch. Die Server wieder zu überarbeiten, ist auch aus Gründen der Spielbarkeit alter Multiplayer-Spiele auch eine positive Entwicklung.

Seid ihr auch vielleicht wieder in die alten Shooter-Klassiker eingestiegen? Schreibt es uns in die Kommentare.

Bezüglich CoD und Activision erklärte Microsoft kürzlich auch einen Fehler, den die Reihe beging:

Microsoft erklärt, dass Activision Blizzard einen großen Fehler bei Call of Duty beging