Der Chef von Baldur’s Gate 3 erzählt vom Preis des Erfolgs: „Papa, die Leute schicken mir Bilder von Bären”

Der Chef von Baldur’s Gate 3 enthüllt, dass sein eigener Sohn an dem viralen Bärenskandal beteiligt ist. Darauf war er nicht vorbereitet. Mehr Details erfahrt ihr auf MeinMMO.

Was ist das für ein Spiel? Baldur’s Gate 3 ist ein RPG, das auf dem berühmtem „Dungeons & Dragons“-Regelwerk basiert. In diesem Spiel schlüpft ihr entweder in die Rolle eines eigenen Charakters oder übernehmt einen der vordefinierten Helden. Baldur’s Gate 3 feierte große Erfolge und eroberte Steam im Sturm.

Es erwarten euch rundenbasierte Kämpfe, zahlreiche Stunden voller Abenteuer und viele Entscheidungsfreiheiten. Die Entscheidungen der Spieler beeinflussen den Verlauf der Handlung und können zu unterschiedlichen Enden führen.

Romanzen und Sex spielen ebenfalls eine große Rolle in diesem Spiel. Die berüchtigte Bärensexszene sorgte für ordentlich Wirbel in den sozialen Medien.

Werft einen Blick auf den Trubel rund um den Bärensex-Skandal:

Bärensex lässt nicht locker

Was ist da los? Larian Studio landete einen riesigen Marketingerfolg mit der Enthüllung einer Sexszene mit einem Braunbären.

Die berüchtigte Szene kursiert seit mehreren Wochen durch die sozialen Medien, dennoch werden wir sie einfach nicht los. Immer noch schreiben wir über Bärensex. Doch der Erfolg bringt auch private Schattenseiten mit sich.

Was sagt der Chef von Baldur’s Gate 3? In einem Interview mit PC Gamer enthüllte einer der Gründer hinter den Larian Studios, Swen Vincke, dass sein 17-jähriger Sohn von Bärensex-Memes getrollt wird.

Die Nachrichten seines Sohnes wurden regelrecht mit Bärenbildern geflutet. Die Leute neckten ihn gnadenlos wegen der schlüpfrigen Szene im Spiel. Vincke erklärte zusätzlich, dass die Szene eher ein Beispiel dafür sei, wie ernst die Entwickler die Welt und die Charaktere von Dungeons & Dragons nehmen.

Mein Sohn kommt zu mir und sagt mir: Papa, die Leute schicken mir Bilder von Bären von überall her. Dafür war ich nicht bereit. Ich konnte hören, wie er sagte: ‚Ja, ich weiß!‘ [an Leute, die ihn angerufen haben]. Wir wollten eine Szene, über die die Leute reden, aber wir wollten zeigen, dass es sich um ein filmisches Spiel handelt, mit Charakteren, die Tiefe haben. Der Bär ist offensichtlich ein Druide, und er hat eine Geschichte. Es gibt ihn schon seit Hunderten Jahren. Er hat einen Teil seines Lebens auch mit Bären gelebt, da kommt das Bären-Ding daher. Es ist interessant, wenn man darüber nachdenkt, was es für ihn bedeutete, mit Bären zu leben, oder? Denn es gibt auch geile Bären auf der Welt. Swen Vincke

Sex in Videospielen ist nichts Neues. Baldur’s Gate 3 bringt Romantik auf ein anderes Level. Jeder Charakter bringt einzigartige Eigenschaften und Wünsche mit. Der von Begierde und Leidenschaft überwältigte Halsin verwandelt sich in einen Bären und seine Natur wird im wahrsten Sinne des Wortes wild. Der Bär in ihm erwacht zu einer Welt der Sinnlichkeit, die er zuvor nie gekannt hat.

Larian Studios beweist, dass Vielfalt, Entscheidungsfreiheit, überraschende Momente und ein authentisches Rollenspielerlebnis ganz weit oben stehen. Dabei gehen sie auch unkonventionelle Wege und setzen auf einen NSFW-Content, der sich in seiner Ungehemmtheit entfaltet. Der „liebe Bär” wird zweifellos noch lange Zeit in unseren Gedanken herumspuken.

Auch MeinMMO Chefredakteurin Leya wird den lästigen Bären einfach nicht los. Sie kann nirgendwo mehr sagen, dass sie Druide spielt – ohne dabei verschmitzt angegrinst zu werden: Innerhalb von Sekunden wurde meine Lieblingsklasse in Baldur’s Gate 3 zerstört