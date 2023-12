Cat Quest 2 ist wie Diablo in süß, mit Katzen & Hunden – Perfekt für einen Koop-Abend

Ihr sucht mal ein lockeres Spiel für einen entspannten Abend, das ihr auch mit Gaming-Anfängern in der Familie spielen könnt? Dann ist Cat Quest 2 eine gute Wahl.

Cat Quest 2 versetzt euch in eine Fantasy-Welt, die von Katzen und Hunden bevölkert ist. Doch wie das nun mal mit Katz und Hund ist, verstehen sich die beiden Königreiche leider so gar nicht. Ein Krieg zwischen beiden ist ausgebrochen – und nun gilt es, die zerschnittenen Bande wieder zu kitten.

Hier kommt ihr ins Spiel: Ihr übernehmt die Rolle zweier ehemaliger Katzen- und Hundekönige. Als gefallene Herrscher kehrt ihr zurück und müsst zusammenarbeiten, um eure Throne zurückzuerobern. Dafür begebt ihr euch auf eine epische Quest quer durch das Königreich, voller Gefahren, Magie, Monster und anderer Hürden.

Im Kern ist es eine klassische, epische Fantasy-Story, die Cat Quest 2 hier bietet. Doch seinen ganz eigenen Touch bekommt das Spiel nicht nur durch die Hunde und Katzen, als die hier unterwegs sind: Die ganze Welt ist farbenfroh und sprüht vor Charakter. Schaut hier mal im Trailer vorbei, um einen ersten Eindruck zu bekommen:

Cat Quest II – Trailer zum tierischen Action-RPG

Wie spielt sich Cat Quest 2?

Ich habe Cat Quest 2 auf der Nintendo Switch mit meiner Freundin gestartet, es gibt das Spiel aber auch für die PS4, Xbox One oder den PC. Auf Steam hat es richtig starke Bewertungen gesammelt. Das Spiel kann zwar alleine gespielt werden, mit KI-Unterstützung, aber eigentlich schreien die beiden Protagonisten danach, von zwei Controllern durch ihr Abenteuer gesteuert zu werden.

Gezockt wird im Koop-Modus, und rein vom Spielprinzip erinnerte mich Cat Quest 2 im Couch-Koop doch merklich an den Couch-Koop-Modus von Diablo 3 – oder auch an alte Klassiker wie Champions of Norrath, die wir früher schon sehr gern gemeinsam gespielt haben. Nur eben in süß und flauschig.

Klar: Das Ganze ist deutlich weniger komplex und nicht mal ansatzweise so dunkel, wie es bei Diablo der Fall ist. Aber das Prinzip Looten, Leveln, Fähigkeiten erlernen, Gegner in der offenen Welt plätten, in Dungeons herumirren und nebenbei von Sidequest zu Sidequest hüpfen – das ist im Grunde dasselbe.

In der offenen Welt trefft ihr auf Feinde

Ihr teilt euch dabei euren Loot-Pool und auch das Inventar. Beide Charaktere können alle Waffen und Fähigkeiten im Spiel benutzen, theoretisch könnt ihr eure Ausrüstung hin- und hertauschen, wie ihr mögt.

Es bietet sich aber durchaus an, den einen Charakter eher in Richtung Nahkampf und den anderen in Richtung Fernkampf zu skillen, während man gleichzeitig schaut, dass die Fähigkeiten vernünftig verteilt sind. Denn eure Gegner in der offenen Welt sind zwar relativ einfach zu schlagen, aber eben nur dann, wenn ihr auch mit den richtigen Waffen oder Elementen attackiert.

Cat Quest 2 ist nicht schwierig, wirklich nicht, aber komplett den Kopf ausschalten sollte man auch nicht. Denn sonst wird man doch mal von einem etwas zu starken Gegner platt gemacht.

Die offene, im 2D-Look gehaltene Welt ist übrigens ein Star für sich: Sie ist aufgebaut wie eine Landkarte, oder ein Brettspiel – inklusive Ortsnamen, wenn ihr ein neues Dorf betretet. Die kreative Gestaltung versprüht schon jede Menge Charme, und die auf der ganzen Welt verstreuten Tiere tragen ebenfalls zur guten Laune bei.

Auch “Dungeons” gibt es in Cat Quest 2

Sie brauchen eure Hilfe, versorgen euch mit Quests, verteilen Loot und tragen allgemein zum Wordbuilding bei – etwa, wenn die Kätzchen vor eurem Hundekönig eigentlich lieber Reißaus nehmen wollen, anstatt ihm beizubringen, wie man einen Feuerball wirft.

Gefühlt jeder Dialog ist mit Katz-und-Hund-Wortspielen gespickt, immer wieder wird das Fantasy-Genre aufs Korn genommen oder mit dem Setting gespielt. Es ist dabei nicht albern, sondern humorvoll und tut der Ernsthaftigkeit des Spiels so keinen Abbruch.

In Kürze: Cat Quest 2 ist ein wunderbares Spiel, wenn ihr mit eurer Familie, Freunden oder Kindern einfach mal ein Spiel zocken wollt, das jeder schnell versteht. Es ist ein guter Einstieg ins Thema „Looten und Leveln“, wenn man da bisher noch so gar keine Erfahrungen gemacht hat – ist dabei aber nie so einfach, dass man sich als Gaming-Veteran langweilen würde. Die liebevoll gestaltete Welt trägt ebenso dazu bei, dass man immer was zu entdecken oder zu gucken hat.

Nur für den farbenfrohen und kindlichen Charme des Spiels muss man eben was übrig haben. Sonst ist Cat Quest 2 eher nichts für einen.

Was sind eure Tipps für coole Koop-Spiele? Erzählt es uns in den Kommentaren! Und wenn ihr noch mehr Tipps sucht: Hier findet ihr einige der besten Koop-Games überhaupt.