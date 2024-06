Bungie fixt massiven Glitch bei exotischen Items in Destiny 2

In Destiny 2 wurde ein Exploit behoben, der es Spielern ermöglichte, in der Mission Destiny-Duell doppelt so viele exotische Klassen-Items zu erhalten. Diese Korrektur erfolgte in zwei Schritten durch Updates.

Was war das für ein Glitch? Dieser Glitch ermöglichte es den Spielern in Destiny 2, mehr exotische Klassen-Items zu erhalten. Die Mission „Destiny-Duell“ startete als geheime Mission am 11. Juni und der Glitch wurde kurz danach entdeckt. Die Behebung des Fehlers erfolgte in zwei Schritten: zunächst durch Patch 8.0.0.4 und schließlich durch das Update 8.0.0.5 am 25. Juni.

Zwei exotische Klassen-Items pro Drop

Wie hat der Glitch funktioniert? Für den Glitch hätten beide Spieler in der Mission „Destiny-Duell“ die gleiche Klasse verwenden müssen.

In der Endboss-Arena der Mission hätte es eine Vitrine gegeben, aus der die Spieler ihren exotischen Klassen-Items hätten holen können. Der Glitch hätte erfordert, dass beide Spieler den Gegenstand exakt zur gleichen Zeit aus dieser Vitrine nehmen.

Nach dem gleichzeitigen Einsammeln des Gegenstands mussten Spieler dann schnell gemeinsam in einer der vielen Ecken der Map sprinten und dann einen „Verbündeten Beitritt“ aktivieren.

Wenn die Spieler dieser Aufforderung gefolgt wären, hätten sie sich erneut in die Nähe der Vitrine teleportieren und das Klassen-Item ein weiteres Mal holen können.

Was hatte dieser Glitch für einen Vorteil? Durch diese Schritte sollen die Spieler in der Mission Destiny-Duell ihre Belohnungen verdoppelt haben können, was bedeutete, dass sie pro Abschluss der Mission zwei exotische Klassen-Items erhielten.

Diese Methode war besonders effektiv und ermöglichte es den Spielern, in kurzer Zeit viele wertvolle Gegenstände zu sammeln. Mit der Behebung des Glitches durch die Updates 8.0.0.4 und 8.0.0.5 ist diese Farming-Methode nun nicht mehr verfügbar, und Spieler müssen auf herkömmliche Methoden zurückgreifen, um ihre exotischen Klassen-Items zu erhalten.

Nachdem der Glitch von Bungie behoben wurde, könntet ihr euch nun fragen, wie ihr exotische Klassen-Items effizient farmen könnt. Was das eigentlich für Gegenstände sind und wie ihr sie gut farmen könnt, lest ihr hier: Destiny 2: So findet ihr die neuen Exotic Class Items und könnt sie effizient farmen