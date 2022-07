BMW bringt Features für euer Auto im Abo-System – „Ich hoffe, das ist ein Scherz.“

Der deutsche Hersteller BMW verkauft Abos für verschiedene Funktionen im Auto. Besonders fies daran: Die Features sind bereits im Auto verbaut. Die Community zeigt sich davon alles andere als begeistert.

Ein Autokauf ist normalerweise eine teure Angelegenheit. Für ein Auto mit etlichen Funktionen zahlt ihr oftmals viele tausend Euro und müsst euch meistens direkt entscheiden, ob ihr für bestimmte Features noch einen Aufpreis zahlen wollt.

Der Hersteller BMW hat sich jetzt etwas Besonderes ausgedacht. Denn bestimmte Funktionen könnt ihr nur nutzen, wenn ihr eine Abo-Gebühr bezahlt. Das dürfte den ein oder anderen von euch an seine Albträume zu MMORPGs erinnern. Pay2Win wie etwa in Diablo Immortal ist unter Gamern besonders verhasst und bald könnt ihr euch zumindest mit eurer Sitzheizung einen fiesen Vorteil gegenüber euren „Gegnern“ im Straßenverkehr verschaffen.

Der Traum jedes Gamers im Auto: Für Funktionen im Auto wird ein Abo fällig

Wo gibt es das überhaupt? Die neuen Angebote von BMW sind mittlerweile im digitalen Store des Herstellers erhältlich. In Ländern wie Großbritannien, Deutschland, Neuseeland oder Südafrika könnt ihr jetzt ein Abo für euren BMW abschließen. Das Angebot findet ihr direkt auf der Webseite von BMW.

Wie genau funktioniert das? Der Hersteller hat in seinen Autos eine Software-Sperre eingebaut. Diese Sperre verhindert, dass ihr bestimmte Funktionen nutzen könnt. So machen das auch Spiele-Entwickler: Ihr müsst erst einen bestimmten Betrag bezahlen, um auf einen besonderen Händler oder eine Handwerkstasche zugreifen zu können.

Wollt ihr nun etwa die Sitzheizung oder einen Fahrassistenten verwenden wollt, dann müsst ihr im Store von BMW ein Abo für 17 Euro im Monat zahlen. Für andere Funktionen werden ebenfalls Beiträge zwischen 9 und 20 Euro fällig.

BMW bietet in seinem Shop Abo-Dienste für Auto-Funktionen an.

Was ist aktuell nicht klar? Weder aus dem Store noch aus den Kommentaren der wütenden User wird klar, wie sich der Preis des Abos zusammensetzt. Einige hoffen zumindest, dass der Grundpreis des Autos sinkt, wenn man dafür ein Abo zahlen müsse.

Die Community ist wütend auf BMW: „Hoffentlich läuft das Airbag-Abo nicht vor dem Unfall aus!“

Warum regen sich so viele User darüber auf? Funktionen, wie etwa die Sitzheizung, sind bereits in vielen Autos verbaut. In der Theorie habt ihr die Hardware also mit dem Autokauf bezahlt, könnt die Funktion davon aber nicht verwenden, weil sie hinter einer Software versperrt ist. So schreibt ein User auf reddit:

Stell dir vor, du gibst mehr als 50.000 US-Dollar für ein Auto aus, nur damit sie dich mit Mikrotransaktionen für eine verdammte Sitzheizung betrügen.

Andere sehen das sogar noch drastischer und sehen das nicht mehr als Mikrotransaktion, sondern als übliche Methode, Geld aus seinen Kunden zu holen:

Es handelt sich nicht mehr um eine Mikrotransaktion. Das sind etwa 216 Dollar vor Steuern pro Jahr. Was, wenn ihr konservativ fahrt und habt das Auto für etwa 13 Jahre? Das sind fast 3.000 Dollar, nur um Ihren Hintern ein halbes Jahr lang zu wärmen.

Durchaus Verständnis gibt es jedoch dafür, dass Hersteller für die Nutzung aktueller GPS-Daten oder Karten eine gewisse Gebühr verlangen wollen. Denn der Aufwand, der in den aktualisierten Daten steckt, sollte auch bezahlt.

Wie seht ihr das? Findet ihr es in Ordnung, wenn ihr für zusätzliche Funktionen in eurem Auto Geld bezahlen müsst oder wollt ihr direkt das gesamte Paket kaufen? Erzählt es uns in den Kommentaren und diskutiert mit anderen Usern.

