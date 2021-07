BMW hat mit “The Rival Rig” einen Gaming-Chair vorgestellt. Eine KI im Inneren des Stuhls soll sich um alle Einstellungen kümmern. Ihr braucht also nichts weiter tun als zu zocken und die KI erledigt den Rest für euch.

Jeder Gamer unter euch kennt sicher das Problem: Ihr habt lang am PC gesessen und gezockt und irgendwann ist euer Körper angespannt, man sitzt auf seinem Stuhl unbequem oder ihr habt Schweißausbrüche, weil ihr euch in einem hitzigem Gefecht mit anderen Spielern befindet.

Der Hersteller BMW hat jetzt einen Gaming-Stuhl mit zahlreichen Funktionen vorgestellt, die alle diese Probleme lösen sollen. Auf den ersten Blick wirkt der Gaming-Chair eher wie ein Rennsimulator als ein normaler Stuhl, den Gamer bei sich ins Zimmer stellen würden.

Doch die Funktionen, die „The Rival Rig“ bieten soll, dürfte so ziemlich jedem Spieler gefallen, der täglich am PC zockt oder arbeitet. Das erinnert vermutlich an einen Gaming-Tisch, der ebenfalls alle Probleme auf einmal lösen wollte.

KI soll sich um alle eure Bedürfnisse kümmern, wenn ihr erst mal im Gaming-Chair sitzt

Im Inneren des Gaming-Chairs sind verschiedene Sensoren und eine künstliche Intelligenz (KI) verbaut. Und die KI soll in Kombination mit den Sensoren dafür sorgen, dass ihr euch um nichts kümmern braucht. Denn die KI soll mithilfe der Sensoren alle eure Bedürfnisse und Probleme erkennen können und soll dann darauf reagieren können:

Beginnt euer Rücken zu schwitzen, soll der Stuhl euch mit kühler Luft versorgen.

Baut ihr viel Druck auf die Armlehnen auf, dann sollen sich die Armlehnen automatisch senken können.

Beginnt ihr im Rücken zu verspannen, soll eine Massagefunktion eure Schmerzen lindern.

Die Beleuchtung soll dynamisch auf bestimmte Ereignisse im Spiel reagieren.

BMW bezeichnet das als „Adaptive Seating”. Die KI soll in Zusammenarbeit mit den Sensoren, den Luftkisten und den Einstellungen dafür sorgen, dass der Gaming-Chair immer perfekt für alle Gamer eingestellt sein soll.

Was ist noch geplant? The Rival Rig ist außerdem als offene Plattform ausgelegt und setzt auf OpenSource-Software. Grundsätzlich können also in Zukunft auch weitere Anbieter Software für den Gaming-Chair entwickeln, welche dann etwa für besondere Spiele zugeschnitten sind. Bisher ist das aber noch alles Zukunftsmusik.

Einen kurzen Überblick über den Gaming-Chair könnt ihr euch mit diesem Video verschaffen:

BMW hat sich für Gaming-Chair von Raumschiffen inspirieren lassen

Bei dem Design des Gaming-Stuhls hat sich BMW von Raumschiffen inspirieren lassen. So erklärt Holger Hampf, Präsident von BMW Designworks:

Wir haben in Bereichen nach Inspirationen gesucht, in denen Menschen innerhalb von Sekundenbruchteilen Entscheidungen treffen müssen. Unser Design wurde von Raumschiffen und Formel-1-Fahrzeugen beeinflusst. Holger Hampf, Präsident von BMW Designworks, via Auto-Motor-und-Sport.de)

Dabei habe man sich nicht an Raumschiffen orientiert, die ihr etwa aus Filmen oder Spielen kennt, sondern an realen Vorbildern. Denn hier würden Personen unter extremen Bedingungen arbeiten. Auch “The Rival Rig” soll sich vor allem an E-Sportler und Hardcore-Gamer richten.

Was wird “The Rival Rig” kosten? BMW hatte bisher noch nicht verraten, was ihr neuer, innovativer Gaming-Stuhl kosten wird. Wir gehen aber davon aus, dass es sich hierbei nicht um ein Massenprodukt, sondern eher um ein besonderes Prestige-Objekt handeln dürfte. Der Preis dürfte daher auch deutlich über normalen Gaming-Stühlen liegen. An einem anderen Gaming-Stuhl, an dem rund 30 Ärzte mitentwickelt hatten, kostet etwa rund 1.500 US-Dollar. “The Rival Rig” dürfte voraussichtlich noch deutlich teurer werden.

Auch ein Release-Datum gibt es bisher offiziell noch nicht. Hier müsst ihr euch also weiterhin gedulden.

Doch nicht nur BMW will Gamern innovative und spannende Ideen bieten. Auch andere Hersteller versuchen viele Neuerungen in ihre Gaming-Stühle zu verbauen: So hatte Razer einen innovativen Gaming-Stuhl gezeigt, in dem ihr garantiert sitzen wollt.