Black Friday 2020: Der Guide zum Deal-Event des Jahres

Während der Cyberweek und am Black Friday gibt es Rabatte rund um Games, Konsolen und PC-Hardware. Wir zeigen, worauf es dabei ankommt.

Am 27. November geht der Wahnsinn wieder los! Am Black Friday gibt es in Online-Shops und Elektronikmärkten tausende Rabattaktionen und Schnäppchen. Viele Händler beginnen schon am Montag, also dem 23. November, mit den ersten Aktionen und das Ganze geht dann bis zum Cyber Monday am 30. November.

Gerade Gamer können in den nächsten Wochen einige Schnäppchen machen, aber damit euch das nicht auch noch das letzte Hemd kostet, haben wir diesen Guide für euch erstellt.

Diese Shops machen mit am Black Friday

Klar, Amazon ist am Start. Das wisst ihr bereits. Was viele aber nicht wissen: Amazon legt nach wie vor großen Wert auf den Cyber Monday. Das liegt daran, dass der Black Friday ursprünglich ein Sale im Einzelhandel war und der Cyber Monday das Online-Gegenstück. In den vergangenen Jahren sind die Grenzen aber verschwommen und 2020 wird sowieso online eingekauft.

Amazon, Ebay und Otto sind Vollsortimenter mit breitem Produkt-Portfolio. Amazon hat sogar schon frühe Black-Friday-Angebote.

MediaMarkt und Saturn legen den Fokus auf Technik und Hardware im Black November.

Alternate und Cyberport sind noch spezialisierter auf PC-Hardware.

Gamesplanet, GOG, der Epic Store und Steam haben Gaming-Sales.

Und schließlich gibt es noch Sales im PSN, Xbox Store und Nintendo eShop.

Cyber Monday und Singles Day: Wann und wo starten die Sales?

Zuerst kommt der Preisvergleich

Es ist kein Geheimnis, dass Shops im Vorfeld von Sales die Preise anheben, um dann gewaltige Rabatte geben zu können. Allerdings heißt das nicht, dass der Black Friday keine guten Angebote bringt. Wie immer spart ihr am meisten, wenn ihr euch im Vorfeld überlegt, was ihr wirklich braucht und dann Preise vergleicht.

Falls ihr die Zeit dafür habt, macht euch am besten schon jetzt eine Liste mit spannenden Produkten und notiert die Preise. Dann seht ihr am Black Friday direkt, was ein echter Deal ist.

PlayStation, Xbox und Nintendo Switch

Das Wichtigste zuerst: Die PlayStation 5 und Xbox Series X wird es auch am Black Friday nicht günstiger geben – vielleicht sind sie nicht einmal verfügbar. Dafür dürft ihr mit starken Preise zu den Vorgängermodellen und für die Nintendo Switch rechnen.

Außerdem unterbieten sich Sony, LG, Samsung und Philips seit Wochen, was die Preise von TVs mit HDMI 2.1 angeht. gut möglich, dass da noch der eine oder andere Kracher kommt.

4K TV für PS5 & Xbox Series X: Welchen Gaming-Fernseher soll ich kaufen?

Grafikarten am Black Friday

Auch hier gilt: Die neuen Modelle werden nicht günstiger und leider ist nicht einmal sicher, ob es Angebote zu RTX 2070 und 2080 geben wird, da die Verfügbarkeit dieser Karten nur noch gering ist und Nvidia lieber die neue Generation produziert.

Allerdings gibt es Licht am Grafikkartenhimmel, denn AMD hat ebenfalls starke Hardware, gerade auch im unteren Preissegment. Hier könnte es den einen oder anderen guten Deal geben.

Monitore am Black Friday

Soll es ein Monitor für die NextGen sein? Dann schaut euch Die 7 besten Gaming-Monitore um das Beste aus PS5 und Xbox Series X herauszuholen an. PC-Spieler haben da eine deutlich größere Auswahl und es wird ganz sicher gute Angebote geben. Viele Hersteller nutzen u.a. den Cyber Monday, um Platz in den Lagerhallen zu schaffen für neue Monitore fürs Weihnachtsgeschäft.

Habt ein Auge auf die Specs und kommt nicht durcheinander mit 4K, WQHD, FullHD, 144Hz, VA- und IPS-Panel usw. Und denkt dran: Wenn ihr einen WQHD-Monitor mit 144Hz kauft, braucht ihr auch dementsprechend potente Hardware. falls ihr die nicht habt, tut es auch ein günstigerer Bildschirm.

Habt ihr vor, etwas zu kaufen? Wenn ja, schreibt es doch in die Kommentare!

