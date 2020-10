Cyber Monday und Singles‘ Day: Wann und wo starten die Sales?

Für den Black Friday und Cyber Monday spricht die Erfahrung. In den vergangenen Jahren waren das die Tage mit den besten Angeboten des Jahres – neben dem Prime Day. Und das wird sich so schnell nicht ändern.

Der Prime Day 2020 ist ein guter Indikator für die Cyberweek. Natürlich gab es noch keine Angebote zu den neuen Konsolen, aber dafür waren Dutzende 4K-TVs mit HDMI 2.1 reduziert und das dürfte uns auch an Black Friday und Co. erwarten.

2020 könnte es zum Ausverkauf der alten Konsolengeneration kommen, wobei unklar ist, wie groß das Interesse der Käufer an einer PS4 oder Xbox One X noch ist. Die Nintendo Switch dürfte sich weiterhin gut verkaufen, solange der Preis stimmt.

Das nächste Event ist der Singles‘ Day, der aus dem asiatischen Raum zu uns schwappt. Obwohl er im Westen nicht so wahrgenommen wird, ist der Singles‘ Day schon länger einer der wichtigsten Tage des Jahres für Online-Shopping . Hier werden gezielt Singles angesprochen, die sich an diesem Tag etwas Gutes tun wollen.

Die Schnäppchenzeit beginnt. Wir sagen euch, wie ihr an Cyber Monday und Co. am meisten spart und welche Angebote sich wirklich lohnen.

