Black Desert: MMOPRG bannt den besten Spieler Europas, einen Deutschen, für 274 Jahre

Ich weiß, dass es heute eine Bannwelle gab und sehr viele gebannt wurden, in allen Regionen. Alle anscheinend wegen Makros beim AFK-Fischen an der Puppe. Das wird jetzt untersucht und mal schauen.

Er sei gebannt worden, während er an der Puppe stand. Sei sich aber keiner Schuld bewusst. Laut RisingSun seien „viele gebannt worden, in allen Regionen“:

Auf Twitch wird er gefragt, ob er denn immer noch „Botschafter“ für Black Desert sei oder da auch seinen Status verloren habe. Er antwortet, das sei noch auf „Research“ – es wirkt also so, als wird sein Fall noch geprüft.

Spieler will Endlos-MMORPG durchspielen: Braucht 800 Stunden von Stufe 294 auf 295, will in 2 Jahren fertig sein

Andere sagen: Es gäbe sogar einen auf Level 68 und mehrere auf Level 67 – daher wäre das Leveln an sich okay.

Man vermutet, der Spieler könnte Makros genutzt haben, um sich das Leveln zu erleichtern. Wenn da so gewesen sei, dann wäre der Bann sicher okay.

