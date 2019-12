2019 erreichten die ersten Spieler in Black Desert Online Level 65. Der Grind dafür ist extrem hoch. Ein Amerikaner zeigte nun, wie lange er genau dafür gebraucht hat.

Wie lange braucht man für Level 65? Der amerikanische Spieler Auzzell hat live in einem Stream mit seinem Archer die Stufe 65 erreicht. Das ist eine beachtliche Leistung, vor allem da sie mit viel Zeit und Grind verbunden ist.

Benötigt hat er dafür 300 Tage, 20 Stunden und 31 Minuten. Umgerechnet sind dies 7.220,5 Stunden Spielzeit. Auzzell bezeichnet sich im Stream als „Mastergrinder“. Wer also mit einer „normalen“ Spielweise an das Leveln herangeht, wird vermutlich noch deutlich länger brauchen.

Warum dauert das Leveln so lange? In Black Desert levelt ihr regulär bis Stufe 60. Ab da habt ihr alle Fertigkeiten freigeschaltet und die Boni für das Erreichen höher Stufen fallen gering aus. Zusätzliches Leveln ist also eigentlich nicht nötig, aber möglich. Nach oben hin sind keine Grenzen gesetzt.

Ab Stufe 60 verdoppeln sich jedoch jedes Mal die benötigten XP:

Zum Erreichen von Level 60 benötigt man 630 Milliarden Erfahrungspunkte.

Für Level 61 bereits 1,2 Billionen XP.

Für das bisher höchste erreichte Level 65 benötigt man 20 Billionen XP.

Für die nächsthöhere Stufe dann 40 Billionen.

Im Januar erscheint eine neue Klasse. In einigen Jahren sehen wir dann vielleicht auch die erste Hüterin auf Stufe 65.

Level 65 wurde im Frühjahr 2019 geknackt

Wer ist bereits auf Level 65? Inzwischen gibt es in Black Desert einige Spieler, die die Stufe 65 erreicht haben:

Der erste Spieler auf diesem Level war ein Taiwanese. Er holte sich den Rekord am 12. April 2019.

Im Mai folgte ein russischer Spieler und wurde sogar von den Entwicklern ausführlich interviewt.

Ebenfalls im Mai erreicht der erste Amerikaner, Breeya, Level 65.

Der erste Europäer war Khviftwqtz, der die Stufe im September meisterte.

Keiner von ihnen verriet bisher die genaue, benötigte Zeit. Alle jedoch grindeten mehrere Stunden täglich und das über ein halbes Jahr, um von Stufe 64 auf 65 zu kommen.

Wann erreicht der erste Spieler Stufe 66? Da die Spieler rund 6 Monate für 20 Billionen XP gebraucht haben, werden sie für die 40 Billionen etwa ein Jahr benötigen.

Die ersten Spieler werden also voraussichtlich zwischen Februar und April 2020 eine neue Bestmarke erreichen. Mitte Dezember hatte der amerikanische Spieler Breeya bereits Level 65,73 erreicht. Damit hat er rund 3/4 des Weges hinter sich. Wie weit die Spieler von anderen Servern sind, wissen wir zurzeit nicht.

2020 hat sich Black Desert einige Dinge vorgenommen. Wer also nicht nur grinden möchte, findet auch andere Aufgaben im MMORPG: