Das MMORPG Dragon’s Prophet schließt Ende Mai, wie der Publisher Gamigo mitgeteilt hat. Schon 2019 machte das Spiel in seiner Heimat Taiwan die Server dicht. Nun erwischt es auch unsere westliche Version.

Was ist passiert? Das MMORPG Dragon’s Prophet: Savage Hunt wird am 29. Mai eingestellt. Es soll sich nicht mehr refinanzieren, wie der Publisher Gamigo in einer Nachricht an die Community mitteilte.

Bis zur Einstellung gibt es nochmal einige Aktionen, um die letzten Momente des Spiels zu genießen:

Vom 14. Mai bis zur Abschaltung der Server gibt es eine doppelte Chance auf seltene Items

Im gleichen Zeitraum findet das „Creation Festival“ statt

Außerdem wurden alle Zahlungsoptionen vom 12. Mai an deaktiviert. Ab dem 14. Mai werden alle Gegenstände im Shop um 90% reduziert, damit Spieler, die noch Restwährung haben, diese ausgeben können.

Da das Spiel Free2Play ist, könnt ihr es euch jetzt noch anschauen, bevor es dann Ende Mai geschlossen wird. Das gilt besonders dann, wenn ihr ein großer Fan von Drachen seid.

Die Drachen stehen im Fokus des MMORPGs.

MMORPG für Sammel- und Drachen-Fans

Was ist Dragon’s Prophet? Das MMORPG dreht sich um das Sammeln und Aufziehen von Drachen und es erinnert damit entfernt an Pokémon. So bietet euch das Spiel über 600 verschiedene Drachen in allen erdenklichen Formen und Farben.

Diese könnt ihr zähmen und trainieren. Sie stehen euch dann im Kampf zur Seite, dienen als Reittier und geben Boni für Handwerk oder andere Inhalte im Spiel.

Zusätzlich bietet das Spiel eine Story, die sich vom Start bis zum Max-Level linear durchzieht, viele Nebenquests mit Standard-Aufgaben, Gilden-Kämpfe und verschiedene Dungeons.

Doch die Drachen standen und stehen voll im Fokus bei Dragon’s Prophet.

Der YouTuber TheLazyPeon hat Dragon’s Prophet 2016 ausprobiert.

Technische und inhaltliche Probleme

Wo lagen die Probleme von Dragon’s Prophet? 2013 erschien Dragon’s Prophet, jedoch hatte das MMORPG viele technische Mängel, die auch die Kollegen von der GameStar in ihrem Release-Test kritisierten. Sie gaben dem Spiel eine Wertung von 74, wobei nur die Drachen ein Lob bekamen.

Den Rest bezeichneten sie als Mittelklasse.

2017 kam es dann zur vorübergehenden Einstellung und einem schnellen Re-Release. Mit dabei war ein Album, um das Sammeln der Drachen noch wichtiger zu machen. Doch auch der Re-Release von Dragon’s Prophet brachte offensichtlich nicht die erhoffte Wendung.

War die Abschaltung absehbar? Auf Steam kam das Spiel laut SteamDB zwar kurzzeitig noch auf 170 Spieler, doch schon seit Mitte 2018 befand sich die Zahl im einstelligen Bereich.

Das sagt zwar nicht direkt etwas über die genauen Spielerzahlen aus, da es einen eigenen Client von Gamigo gab und gibt, doch es zeigt eine gewisse Tendenz.

Drachen sind nützlich an Land, in der Luft, aber auch im Wasser.

Hinzu kommt, dass das Spiel auch in anderen Ländern strauchelte. Bereits 2015 wurde es in Amerika eingestellt. Im September 2019 wiederum wurden die Server von Dragon’s Prophet in der Heimat Taiwan abgestellt.

Doch hier im Westen ging es erstmal weiter, genau wie mit Runes of Magic, ein weiteres Spiel vom Entwickler Runewaker. Auch das wurde zur gleichen Zeit in Taiwan geschlossen.

Nun, gut 9 Monate später, hat es auch die westliche Version erwischt. Es ist jedoch kein plötzliches oder überraschendes Ende.