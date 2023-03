Battlefield 2042 galt als riesiger Flop, bietet jetzt kostenlose Testphase auf Steam – Was hat sich geändert?

Battlefield 2042 floppte zum Release, möchte aber mit neuen Inhalten wieder die Shooter-Fans für sich gewinnen. Aktuell könnt ihr das Spiel auf Steam kostenlos testen. Daneben gibt es den Shooter im Sonderangebot um 70 % reduziert.

Am 19. November 2021 erschien Battlefield 2042 und wurde direkt von Kritiken zerfetzt. Seitdem arbeiten die Spielmacher stetig daran, den Shooter zu verbessern, um den Ansprüchen der Community gerecht zu werden.

Mit jeder Season kamen neue Inhalte ins Spiel und sollten endlich wieder Aufwind bereiten. Einige Fortschritte schaffte der Shooter bereits in Season 3. In dem Zeitraum stiegen die Spielerzahlen auf Steam wieder an und auch die Bewertungen verbesserten sich.

Gerade läuft Season 4 in Battlefield 2042 und die Spieler haben für kurze Zeit die Möglichkeit, sich selbst ein Bild davon zu machen, wie es aktuell um den Shooter steht – völlig kostenlos.

Das ist gerade neu in Battlefield 2042

Was brachte Season 4 an neuen Inhalten? Die neueste Season in Battlefield 2042 trägt den Titel Eleventh Hour und startete am 28. Februar 2023. Neben Verbesserungen im Gameplay kamen folgende neue Inhalte in den Shooter:

Neue Karte: Flashpoint

Neues Fahrzeug: CAV-Brawler

Neue Spezialistin: Camila Blasco

Neue Waffen: MP AC9, Sturmgewehr RM68, LMG RPT-31 und Schrotflinte Super 500

Neues Gadget: SPH-Sprengwerfer

Neue Archivwaffen: SVD und LMG Typ 88

Bereits in Season 3 gab es eine gewaltige Änderung im Spiel. Aufgrund der hohen Spieler-Nachfrage wurde das Klassen-System wieder eingeführt.

Battlefield 2042 wollte 2 Dinge anders machen als seine Vorgänger – Nächstes Update schmeißt letzte Neuerung raus

So lange gilt die Aktion auf Steam

Wie lange kann man Battlefield 2042 kostenlos spielen? Bis zum 16. März 2023 habt ihr kostenlosen Zugang zum Spiel.

Wie lange geht das Sonderangebot? Zusätzlich wird der Shooter gerade mit einem Rabatt von 70 % auf Steam angeboten. Statt 59,99 € bezahlt ihr aktuell 17,99 €. Auch das Sonderangebot endet am 16. März 2023.

Auch die Ultimate Edition ist momentan reduziert: Statt 109,99 € kostet sie 55 % weniger und damit 49,99 € (Stand: 14. März 2023).

EA plant für die Zukunft des Shooters Großes: Battlefield bekommt wieder Story-Kampagnen wie früher – Verspricht „das alte Gefühl“ und moderne Innovationen