Designer von Baldur’s Gate verrät, welcher RPG-Klassiker ihn inspirierte und seine Charaktere „wie Pappaufsteller“ aussehen ließ

Da wundert es nicht, dass bis heute besonders denkwürdige und beliebte Charaktere immer wieder übernommen werden. So sind beispielsweise die Gefährten Jaheira und Minsc mit seinem Weltraumhamster Boo aus den Vorgängern in den aktuellsten Teil, Baldurs Gate 3, zurückgekehrt.

Dies führte dazu, dass sich das Team bei BioWare doppelt so sehr bemühte, unvergessliche Charaktere zu erschaffen. Auch überarbeiteten sie bereits bestehende Figuren und gaben ihnen in Baldur’s Gate 2 Hintergrundgeschichten mit mehr Tiefgang.

Wie kam es dazu? In einer Raucherpause erklärte ein Kollege, die Charaktere in Baldur’s Gate seien nicht ansatzweise so gut ausgearbeitet, wie die in Final Fantasy VII.

Ein Grund, warum Baldur’s Gate 3 so beliebt ist, sind die tollen Charaktere. Doch bis dahin war es ein langer Weg. Einige der Charaktere stammen aus früheren Teilen, die nicht zuletzt wegen ihrer besonderen Beliebtheit bei den Fans übernommen wurden. In einem Interview verrät der Designer James Ohlen, welche Spiele ihn bei seiner Arbeit inspirierten.

